Punch Power poursuit son engagement auprès du cyclisme français. La marque de nutrition sportive a renouvelé son partenariat avec la Fédération Française de Cyclisme pour la saison 2026 en tant que fournisseur officiel en nutrition sportive.

Tout au long de l’année, les produits Punch Power accompagneront les équipes de France dans leur préparation, leurs entraînements et leurs compétitions. Route, piste, VTT, BMX, cyclo-cross et para-cyclisme : l’ensemble des disciplines et catégories représentées sous le maillot bleu bénéficieront de l’expertise de la marque.

Naturels et pour beaucoup certifiés biologiques, les produits : gels énergétiques, barres glucidiques, solutions d’hydratation, électrolytes et produits de récupération composent l’offre mise à disposition des athlètes afin d’optimiser leur performance au plus haut niveau.

« Parce qu’au plus haut niveau, chaque détail compte, nous sommes particulièrement fiers de poursuivre cette collaboration avec la Fédération Française de Cyclisme et de contribuer, à notre échelle, aux performances des équipes de France », souligne Punch Power.

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Punch Power se félicite de poursuivre cette collaboration avec la FFC et de contribuer aux performances du cyclisme français en 2026.