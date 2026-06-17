À l’occasion d’Eurobike 2026, qui se tiendra du 24 au 27 juin à Francfort, le spécialiste mondial du vélo pliant DAHON présentera une série d’innovations marquant une nouvelle étape dans son développement. Sous le thème « Beyond Folding Bikes » (« Au-delà des vélos pliants »), la marque mettra en avant ses nouvelles technologies ainsi qu’une gamme élargie de vélos destinée à répondre à des usages toujours plus variés.

Fort de plus de 40 ans d’expertise dans le domaine du vélo pliant, DAHON entend démontrer que la mobilité compacte ne se limite plus au simple vélo urbain. La marque exposera ainsi des modèles pliants à forte capacité de charge, des vélos inspirés du gravel, des vélos électriques, des modèles de route performants ainsi qu’une offre dédiée aux plus jeunes.

Une nouvelle génération de vélos basée sur la technologie DAHON-V

Au cœur des nouveautés figure la technologie propriétaire DAHON-V Tech Suite. Cette plateforme technique vise à améliorer significativement la rigidité des cadres et des fourches afin d’optimiser le rendement, la stabilité et le comportement dynamique des vélos.

Parmi les modèles les plus attendus figure le Mariner HD, récemment récompensé lors du Taipei Cycle Show 2026. Conçu pour les cyclistes de grande taille ou recherchant une capacité de charge élevée, ce vélo pliant à roues de 20 pouces supporte jusqu’à 150 kg. Il bénéficie du système DELTECH développé par DAHON, d’un tube diagonal renforcé ainsi que d’un poste de pilotage réglable. L’ensemble des composants structurels a été testé bien au-delà des standards habituellement appliqués aux vélos urbains afin de garantir durabilité et fiabilité.

DAHON présente également le Mariner XL, une déclinaison équipée de roues de 22 pouces et de pneus multi-surfaces, destinée aux utilisateurs souhaitant davantage de confort et de polyvalence.

Le gravel pliant selon DAHON

Avec le LUNDEN GR, DAHON s’attaque au segment en plein essor du gravel. Ce modèle pliant est équipé du système DELTECH, d’une transmission Shimano 8 vitesses et de pneus de 20 pouces en section 2.0 adaptés aux terrains variés.

Pensé pour les cyclistes souhaitant alterner routes urbaines, chemins stabilisés et pistes plus accidentées, le LUNDEN GR conserve l’un des principaux atouts de la marque : un encombrement réduit facilitant le transport et le stockage.

Un vélo électrique ultraléger de nouvelle génération

Autre nouveauté mise en avant à Francfort : la deuxième génération du K-Feather Plus. Ce vélo électrique reprend la philosophie minimaliste du modèle d’origine tout en améliorant sa rigidité grâce à l’utilisation de tubes de plus grand diamètre.

Malgré ces évolutions, le poids reste contenu à seulement 14,2 kg. Alimenté par une batterie Samsung lithium 24V 6Ah certifiée CE, le K-Feather Plus annonce jusqu’à 50 kilomètres d’autonomie, une proposition particulièrement adaptée aux trajets quotidiens et aux déplacements urbains.

DAHON 2.0 : une nouvelle stratégie de développement

Au-delà des nouveaux produits, Eurobike 2026 marquera également le lancement officiel de « DAHON 2.0 ». Cette nouvelle phase stratégique s’appuie sur la technologie DAHON-V pour élargir le champ d’action de la marque et proposer des solutions de mobilité adaptées à différents profils d’utilisateurs.

Échange en présence du Dr David T. Hon

Le Dr David T. Hon participera également au Logistics Summit d’Eurobike en tant qu’intervenant lors d’une table ronde le jeudi 25 juin, aux côtés d’experts reconnus, afin d’échanger sur les principaux enjeux qui impactent l’industrie du vélo.

L’objectif affiché est clair : dépasser l’image traditionnelle du vélo pliant pour devenir un acteur global de la mobilité urbaine et compacte.

BICECO : une nouvelle marque pour démocratiser la mobilité

DAHON profitera également du salon pour présenter BICECO, une nouvelle marque indépendante destinée à proposer des solutions de mobilité accessibles et économiques.

Avec cette initiative, le fabricant souhaite toucher un public plus large en mettant l’accent sur la praticité, la simplicité d’utilisation et la durabilité des déplacements du quotidien.

Un écosystème ouvert autour de l’innovation

À travers son programme Eco 360°, DAHON poursuit également sa stratégie de partage technologique. Plusieurs innovations développées par la marque, comme les potences D2D et D4D, la nouvelle charnière Jaws, les pédales à dégagement rapide ou encore la pompe intégrée à la tige de selle, pourront être exploitées sous licence par des partenaires industriels.

Dans ce cadre, RoyalBaby sera présent sur le stand avec cinq modèles de vélos pour enfants développés en partenariat avec DAHON.

Animations et essais au programme

Les visiteurs d’Eurobike pourront découvrir et tester les nouveautés DAHON sur le stand B29 du Hall 12 ainsi que dans la zone de démonstration F12-A24.

La marque organisera plusieurs animations durant le salon, dont l’opération « Ride with DAHON », associant essai de vélo et dégustation de bière, ainsi qu’un grand tirage au sort permettant de remporter l’un des sept vélos pliants Hit D6 mis en jeu.

Par ailleurs, le fondateur de DAHON, le Dr David T. Hon, participera au Eurobike Logistics Summit le 25 juin afin d’échanger avec les acteurs de l’industrie sur les grands enjeux actuels du secteur du cycle.

Avec ces nombreuses nouveautés et sa stratégie DAHON 2.0, le fabricant entend confirmer son statut de référence mondiale du vélo pliant tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour la mobilité du futur.

Visiter DAHON Eurobike 2026: Hall 12, Booth B29 | Demo Area F12-A24

Media Contact:

Email: marketing@dahon.com

Site internet : https://de.dahon.com/

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