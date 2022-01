Bonne année 2022 !

Publié le 01/01/2022 00:01

Toute l'équipe de Velo 101 vous souhaite une merveilleuse année 2022, pleine de nouveaux défis et de belles réussites, mais aussi et surtout santé, bonheur et longévité.

2021 aura marqué un tournant dans l’histoire de Velo 101, avec un changement de direction et l’amorce de nombreux projets pour l’année à venir. Un des premiers projets a déjà vu le jour avec la refonte toute récente du forum, qui devient une communauté, avec un calendrier des épreuves et la possibilité pour les présidents de clubs de créer leur propre espace, tout en proposant toujours un espace de discussion ouvert à tous permettant d’échanger sur le vélo.

2022 sera une année pleine de renouveau pour Velo 101 et nous continuerons à partager avec vous la passion du vélo pour cette 22ème année d’existence.

Nous tenons particulièrement à remercier tous ceux qui font que Velo 101 continue d’avancer et de grandir; Nos partenaires et annonceurs, mais surtout vous, les fidèles lecteurs qui sont notre raison d'exister. La passion est notre moteur et nous avons hâte de mener à bien les nombreux projets qui attendent Velo 101 en 2022.

Bonne année à tous !