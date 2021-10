Casque POC Kortal et lunettes POC Devour : Le duo efficace ?

Publié le 17/10/2021 16:45

POC nous propose de tester un combo intéressant avec son caque Kortal associé aux lunettes Devour, alors c'est réussi ?

Le POC Kortal succède au Tectal, un casque au lignes anguleuses et au design marqué qui offre un look agressif à ce casque destiné à l’enduro. Notre casque se présente dans une livrée noire mat et bleu mat relativement discrète et qui s’associe parfaitement aux lunettes Devour avec monture bleue, l’ensemble forme un un combo classe et définitivement accordé !





Le casque Poc Kortal

Disponible en version classique ou MIPS le Kortal offre une surface de protection élevée, le casque descend bas sur le front et le maintien est optimal. Le microréglage occipital est précis et les mousses confortables. Une fois sur la tête le casque est très couvrant, et relativement aéré avec ses 15 ouvertures. La visière est quant à elle réglable et peut se détacher « a l’arrachée » en cas de chute pour éviter de se raccrocher à un quelconque élément et créer des dégâts supplémentaires au pilote. Concernant le poids la version testée sans le MIPS et donc un peu plus légère avec a peine plus de 300g.





Au niveau de la finition rien à redire, la qualité est bien là, que se soit au niveau de la peinture, des mousses ou des sangles POC sait y faire et l’ensemble respire la solidité.

Attention à la taille, je me trouve pile entre le S et le M avec un tour de tête de 54,5cm, la taille S est trop serrée et la taille M demande à être ajustée via le microréglage mais il en résulte un serrage peut être un peu trop ferme sur le la tête pour bien maintenir le tout et casque un peu trop encombrant et un jeu entre la coque et le serrage de tête. Autrement dit la tête ne « remplit » pas le casque et cela a deux inconvénients le premier est d’avoir les lunettes qui tapent sous le casque au niveau du front et une sensation d’encombrement décuplée.





Les lunettes POC Devour

Quel look ! les savoir sont livrée avec deux verres, un totalement transparent et ici un cat2 trail avec finition miroir.

La vision est excellente grâce au champ de vision ultra large et à la qualité du verre. Que ce soit en plein soleil ou sur des parties plus sombres on ne se laisse pas surprendre. Le verre extra large propose une excellente protection contre les projections mais aussi une protection solaire plus prononcée sur les côtés.

L’espace réduit entre le casque et les lunettes en utilisation combinée avec le Kortal renforce encore cette impression. Petit bémol pour moi, surement dû à mon expérience sur la taille du casque, il arrive que la monture tape sur le casque ce qui peut vite être ennuyant.





Du côté de l’aération elle est excellente, aucune buée malgré pas mal de transpiration que ce soit en roulant ou à l’arrêt. La monture est assez souple mais tiens bien en place, notamment grâce à la possibilité d’ajuster la longueur des branches sur 3 niveaux.





En conclusion

le casque Kortal est un réussite tant esthétique qu’au niveau de la sécurité avec une coque enveloppante qui couvre une grande surface, et une qualité de fabrication impeccable. Les lunettes Devour sont elles aussi une réussite grâce à l’imposante vitre qui protège parfaitement sur une large surface et coche toutes les cases d’une bonne paire de lunettes VTT.