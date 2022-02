Championnats du monde de cyclisme Esports UCI : des bonus stratégiques

Publié le 23/02/2022 18:45

C’est ce samedi 26 février 2022 que se dérouleront les championnats du monde de cyclisme Esports UCI. Voici tout ce que vous devez savoir, notamment sur l’apparition de bonus stratégiques.

L’Esports est surtout connu pour ses jeux-vidéos. Pourtant, le cyclisme y est bien présent et, ce samedi, auront lieu les championnats du monde de cyclisme Esports organisés par l’UCI en collaboration avec la plateforme Zwift. Le vélo, placé sur un home-trainer connecté à un écran ainsi qu’à la plateforme de fitness en ligne, permettra à 180 concurrents de rivaliser sur un parcours particulièrement exigeant dans un New-York futuriste. Cette épreuve, qui peut être un véritable tremplin pour les amateurs, s’annonce particulièrement intéressante. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette seconde édition des championnats du monde virtuel et ses spécificités comme l’arrivée de PowerUps, des bonus stratégiques que l’on ne peut trouver que dans le cyclisme virtuel.





Des bonus virtuels pour ajouter une part supplémentaire de stratégie

Appelés PowerUps, ces bonus stratégiques apporte une part supplémentaire de stratégie à la course pouvant faire la différence au final mais aussi une sorte de « gamification » comme l’expliquent les organisateurs. Concrètement, les coureurs pourront capter ces bonus sous les arches et les utiliser dans les moments les plus opportuns pour faire une différence qui peut être particulièrement intéressante. Durant ces championnats du monde de cyclisme UCI, les participants pourront bénéficier de trois types de PowerUps. Voici les trois bonus disponibles et leurs effets que seul une épreuve virtuelle peut offrir…

Le bonus stratégique Van :

Ce PowerUps apparaitra 3 fois pendant la course au niveau de l’arche de sprint aux Kilomètres 7,3, 29.7 et 52. Les coureurs bénéficieront d’un effet d’aspiration de 50 % pendant 30 secondes lorsqu’ils l’utiliseront. Cet effet est particulièrement bénéfique lors des vitesses élevées lorsque l’on prend la roue d’un concurrent.

Le bonus stratégique Aero :

Ce bonus apparaitra à deux reprises pendant la course au niveau de l’arche K/QOM au niveau des kilomètres 9.7 et 32.1. L’aérodynamisme du coureur sera amélioré de 25 % pendant 15 secondes lorsque le coureur décidera de l’utiliser. Idéal dans les descentes à grande vitesse.

Le bonus stratégique Feather :

Ce dernier PowerUps sera disponible à deux reprises sous l’arche de Lap à hauteur des kilomètres 22.5 et 44.6. Il permet de réduire le poids de 10 % pendant 15 secondes lors de son activation. Un bonus idéal dans les portions les plus abruptes du parcours.

Comment suivre les championnats du monde de cyclisme Esports de l’UCI ?

En France, vous pourrez suivre les championnats du monde de cyclisme UCI ce samedi 26 février sur les chaînes Eurosport mais aussi sur la chaîne internationale GCN+ ou bien encore sur la chaîne YouTube de la plateforme Zwift. C’est à 19h15, heure française que la course Elite Femmes débutera et à 20h45 pour le départ de la course Elite Hommes. La première édition de ces championnats du monde avait été réalisée en décembre dernier. Cette seconde édition a été avancée au 26 février pour une meilleure répartition du calendrier de l’UCI.

Les vainqueurs de chaque course auront le droit de porter le célèbre maillot arc-en-ciel lors de courses et activités Esports pendant une année. Notez que 180 coureurs hommes et autant de femmes s’affronteront sur ce parcours futuriste. 4 français prendront le départ de cette course qui pourrait voir des surprises grâce à une utilisation pertinente des bonus stratégiques.