Dans la roue de l'équipe Movistar : une saison 3 qui s'annonce explosive

Publié le 21/01/2022 18:15

La saison 3 de la série de Netflix, « Dans la roue de l'équipe Movistar », va mettre l’accent sur le départ très controversé de Miguel Lopez qui affirme qu’il va donner sa version des faits.

« Dans la roue de l'équipe Movistar » est une série télévisée proposée par Netflix qui met en scène l’équipe espagnole et son fonctionnement interne parfois assez chaotique et incompréhensible. Lancée fin 2019, la première saison rencontre un certains succès notamment pour ses stratégies d’équipe ratées et mal préparées menant souvent à des moqueries. La seconde saison série est du même acabit avec notamment l’avant-dernière étape de la Vuelta et son scénario incompréhensible de la décision de l’équipe. La troisième saison fera la part belle à l’épisode ubuesque du Tour d’Espagne 2021 qui avait vu le colombien Miguel Lopez abandonner la course sur un coup de tête suite à une décision de son directeur sportif.





La saison 3 de la série « Dans la roue de l’équipe Movistar »

C’est hier que l’équipe Movistar a présenté son projet 2022, ses ambitions et ses coureurs. Cette présentation a fait le tour des réseaux sociaux, non pas pour l’équipe en elle-même ou ses ambitions pour la saison à venir, mais bien davantage par la présentation de la bande-annonce de la saison 3 de la série « Dans la roue de Movistar » qui sera diffusée par Netflix. Une bande-annonce qui a d’ailleurs rendu hilares à Pedro Delgado, qui avait fait les beaux jours de l’équipe à la fin des années 80, ainsi que la présentatrice de l’événement.

La bande-annonce de cette troisième saison met notamment l’accent sur la brillante victoire dans la 18ème étape du Tour d’Espagne du coureur colombien Miguel Lopez. Une victoire qui le propulse à la troisième place alors que la seconde est occupée par son coéquipier Enric Mas ouvrant la porte à deux places sur le podium à l’équipe Movistar. Deux jours plus tard, le coureur colombien décidait d’abandonner la course suite à un désaccord avec une décision de son directeur sportif. Une décision prise sur un coup de tête qui semblait incompréhensible vue de l’extérieur.

Miguel Lopez indique qu’il va donner sa version des faits

En cette 20ème et avant-dernière étape de la Vuelta, malgré le fait que ses directeurs sportifs et ses coéquipiers aient tenté de le raisonner à reprendre la course, Miguel Lopez s’obstine à abandonner et monte dans la voiture de l’équipe. Une décision qui a fait couler beaucoup d’encre et que nous avions détaillé ici. Des excuses s’en sont suivi, mais la rupture était consommée et, alors que le colombien avait prolongé de deux saisons peu de temps auparavant avec l’équipe Movistar, le contrat était rompu. L’accord de dissolution du contrat incluait des clauses de confidentialité. Cependant, la compagne de Miguel Lopez a rapidement donné une autre version que l’officielle.

Plus tard, Miguel Lopez s’est confié à la presse colombienne évoquant une accumulation de reproches contre la direction de l’équipe en prenant toutefois grand soin de ne pas revenir sur l’épisode controversé. Cependant, à la fin de la bande-annonce de la série de Netflix, on peut voir le coureur colombien s’assoir devant la caméra, le visage impassible et avec sa voix off disant : « Je voulais sortir à donner ma version ». 7 mots qui laissent présager des déclarations explosives et sans doute éloignées de la version officielle des faits.