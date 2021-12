Deceuninck quitte Quickstep et rejoint Alpecin Fenix

Publié le 01/12/2021 08:00

Le fabricant de fenêtres et de portes en PVC Deceuninck, qui a quitté Quick-Step, s’est engagé avec une autre équipe belge, Alpecin-Fenix, pour les quatre prochaines saisons.

Deceuninck est fier d'annoncer qu'il a conclu un accord de sponsoring de quatre ans avec l'équipe cycliste Alpecin - Fenix ??à partir de 2022. La Deceuninck quitte donc le co-sponsor Quickstep pour la formation belge avec qui ils travaillaient depuis 3 ans.

Alpecin-Fenix devient Alpecin-Fenix Deceuninck en 2022

Avec ce nouvel engagement, Deceuninck confirme sa ferme conviction dans le pouvoir du cyclisme. En plus de devenir co-sponsor de l'équipe cycliste professionnelle masculine, Deceuninck sponsorisera également l'équipe cycliste d'élite de l'équipe de VTT, de cyclocross et de cyclisme féminin. Soutenir le cyclisme féminin et les athlètes féminines pour développer davantage leur carrière professionnelle correspond parfaitement aux valeurs fondamentales de Deceuninck que sont la diversité et l'égalité des genres.

À partir de janvier 2022, Deceuninck sera donc associée à l'équipe Alpecin – Fenix ??dirigée par Philip et Christoph Roodhooft. Avec Mathieu van der Poel en leader, l'équipe vise principalement des succès les classiques de printemps. Pourtant, avec des sprinteurs comme Jasper Philipsen et Tim Merlier, l'équipe aspire également à des victoires d'étape dans les Grands Tours. Ils apporteront également une forte visibilité via les disciplines cyclocross et VTT. Jusqu'à fin 2021, Deceuninck reste le sponsor principal du Wolfpack.

Quickstep associée à Alphavinyl en 2022

La nouvelle était tombée il y a quelque temps, Quickstep sera associée à Alphavinyl en 2022. La formation de Patrick Lefevere et du champion du monde Julian Alaphilippe, qui s’appelait Deceuninck-Quick Step depuis 2019, s’appellera Quick Step - Alpha Vinyl, alors que la formation de Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix se nommera Alpecin-Fenix-Deceuninck

Francis Van Eeckhout, PDG du groupe Deceuninck, répond : « Je suis très heureux de communiquer ce partenariat avec Alpecin – Fenix. Soutenir à la fois les jeunes talents et faire respecter le cyclisme féminin sont deux valeurs que nous tenons tous les deux en très haute estime. Personnellement, j'ai hâte aux classiques du printemps et notamment au Tour des Flandres. Nous pensons qu'en étroite collaboration avec l'équipe Alpecin – Fenix, notre marque se démarquera tout au long de la saison."

Philip Roodhooft, au nom de la direction de l'équipe Alpecin-Fenix ??: « Nous sommes ravis de nous associer à Deceuninck. Nous avons connu une croissance explosive ces dernières années mais nous sommes loin d'être au bout de ce chemin. Deceuninck à bord, aux côtés de nos partenaires actuels, nous donnera les moyens de confirmer notre niveau actuel et, en même temps, de développer davantage et de matérialiser nos ambitions futures. En tant que multinationale belge, ils comprennent notre quête continue de perfection et d'ambition. Ainsi, Je suis sûr que ce match de sponsoring nous excellera ensemble."