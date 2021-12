Les meilleurs livres de cyclisme parus en 2021

Publié le 22/12/2021 19:20

Pour les offrants en manque d'idées cadeau ou ceux à la bourre dans leurs achats de Noël, cet article est fait pour vous : voici les meilleurs ouvrages de vélo de 2021, dans toutes les catégories

Les coureurs cyclistes en livres

Une année dans ma roue, Arnaud Démare & Mathieu Coureau, Talent Sport, 10 novembre 2021 : Critiqué, chahuté voire insulté cette année, Arnaud Démare a connu une rude saison sportive, en contraste de l’exercice 2020 où il avait réalisé un Giro étincelant. A travers cet ouvrage, il s’essaie à une réponse sous forme de témoignage. Loin des jugements superflus de ses détracteurs, il dévoile l’envers du décor de la vie d’un coureur cycliste, celle que les caméras de course ne captent pas. Avec une authenticité saisissante, il décrit ainsi les exigences de son quotidien, dans une vie où la notion de passion est poussée à son paroxysme. Le picard pousse même la sincérité jusqu’à l’évocation des cétones dans le peloton, et de la frustration liée à l’impression de combattre à armes inégales. Par sa capacité à faire entrer le lecteur dans l’esprit du coureur, ce carnet de route s’assimile à la prestation d’Arnaud Démare sur le dernier Paris-Tours : une formidable réussite.

Mon année arc-en-ciel, Julian Alaphilippe, Marabout, 17 novembre 2021 : Julian Alaphilippe est un magnifique coureur, mais aussi un grand homme. Cette association des deux facettes d’une vie constitue justement l’objectif de son autobiographie. Au cours d’une saison haute en émotions, vertigineuse en joies et déceptions, le double champion du monde met côte à côte famille et vélo, paternité et succès. L’intérêt de cet ouvrage réside dans le récit d’une année haute en couleurs, au cours de laquelle se tutoient les bouleversements de la naissance d’un premier enfant et celle d’un titre de champion du monde. Et la gestion de tels évènements nous donne l’occasion d’en apprendre plus sur ce champion insaisissable.

La société du peloton : Philosophie de l'individu dans le groupe, Guillaume Martin, Grasset, 10 novembre 2021 : « Vélosophe » consacré, Guillaume Martin est un coureur cycliste hors du commun pour ses compétences philosophiques. Auteur de chroniques au Monde et d’un premier ouvrage Socrate à Vélo, il s’est accoutumé au difficile exercice de concilier deux domaines apparemment opposés. Dans cet essai, une métaphore filée avec la hiérarchie sociale est notamment tissée entre peloton et société. La place de l’individu dans le groupe est également considérée. Le paradoxe de la collaboration entre concurrents est aussi analysé. En prenant de la hauteur sur son sport, Guillaume Martin porte ainsi un regard différencié et éclairé de son savoir et sa pensée. Il offre alors à son lecteur une perspective totalement inédite sur le vélo, dont il dévoile là un nouvel aspect. Lumineux.

La saison cycliste 2021 récitée

Le livre d’or du cyclisme 2021, Jean-Luc Gatelier, Solar, 18 novembre 2021 : Classique de fin d’année, le « livre d’or » ne déçoit jamais. Animé par la plume du journaliste à l’Equipe Jean-Luc Gatelier, il retrace chronologiquement tous les grands évènements d’une saison spectaculaire, du sacre flandrien de Kasper Asgreen à la double couronne de Julian Alaphilippe en passant par le second triomphe de Tadej Pogacar. Le style journalistique de l’écriture offre au lecteur l’occasion de revivre ces moments de panache, avec tous les détails que l’écrivain peut apporter. Finalement, cette rétrospective transforme l’actualité en histoire, en formant là un souvenir du présent pour l’avenir. Le livre d’or se lit et se relit, en artefact d’une période qui sera bientôt subsumée par d’autres.

Le cyclisme en BD

La Vie secrète du Tour, Claude Eymard, Jungle, 17 juin 2021 : Cette nouvelle édition surfe sur le succès de la précédente, en proposant de nouveaux témoignages illustrés de célèbres passionnés et connaisseurs de la Petite Reine. Gérard Holtz, Michel Drucker ou Laurent Jalabert narrent ainsi leurs fameuses anecdotes sous les coups de crayons d’un collectif de dessinateurs. Pour les amateurs de BD, la diversité des styles présents dans l’ouvrage est tout à fait digne d’intérêt, sorte d’exposition de dessins. Chaque nouvelle histoire crée ainsi une nouvelle expérience de lecture, dont on se délecte spirituellement et visuellement.

Le vélo en balade

En selle ! Découvrir la France à vélo, Cyril Merle, Larousse, 2 juin 2021 : Livre familial, « En Selle » présente le vélo comme un formidable véhicule de voyage, dont la proximité à la nature transforme totalement la notion de trajet. L’itinéraire n’est plus la route des vacances, il devient les vacances. Passé les arguments en faveur d’un tel modèle touristique, l’auteur s’atèle à prodiguer de nombreux conseils pratiques, afin que l’expédition ne vire pas au cauchemar. Destiné aux néophytes comme aux plus confirmés, ce livre conviendra à tous ceux qui souhaitent faire de leur bicyclette un instrument de découverte, en insistant sur les écueils à éviter et les coins à arpenter. Le bouquin idéal pour s’initier ou progresser !

La bicyclette à l’aventure

Les Alpes à vélo, Nicolas Richoz, Sltakine, 21 octobre 2021 : Cet ouvrage illustre les plus beaux trésors alpins rencontrés à travers sept pays lors d’un voyage à vélo sans assistance de 9600 km et 210 000 m de dénivelé positif sur cent vingt-cinq jours. Barrages, sommets, cols, lacs… cet ouvrage présente plus de 250 points d’intérêt à découvrir à travers 528 pages de témoignage écrit et photographique. Des spots les plus méconnus aux plus réputés, c’est à travers un récit descriptif et personnel que l’auteur emmène le lecteur sur les 36 sections alpines de la SOIUSA (Subdivision orographique internationale unifiée du système alpin). Équipé d’un appareil photo et d’un drone, Nicolas Richoz partage son voyage par le biais d’anecdotes originales et d’images inédites. Les plus courageux y verront une incitation à la grande aventure lorsque les autres se prêteront à la rêverie face à l’immensité d’un tel voyage.

Les Alpes à Vélo | © Slatkine

Un Duo vers l'Inconnu : Notre grande aventure à vélo de la France au Vietnam, Thibault Clémenceau, 28 septembre 2021 : Ouvrage très personnel, il narre l’expérience d’une lune de miel très particulière. Oubliés hôtels et avions, c’est à vélo que Thibault et Khanh Nguyen vont relier ce qui les unis : la France au Vietnam. Cette entreprise les amènera à traverser tout ce qui sépare leurs origines, soit 18 pays : la France, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, l’Iran, l’Inde, le Népal, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. Après le confort des routes occidentales, le couple est vite confronté à l’âpreté asiatique, de l’hostilité du désert iranien à la férocité des tigres népalais. L’intensité et la difficulté d’une telle aventure forge nécessairement un lien unique entre les deux auteurs, confrontés à leurs plus profondes limites. En parlant d’eux, ils livrent également un témoignage philosophique universel sur la volonté face à l’épreuve.

L’ouvrage sur la mécanique vélo

Le grand livre du vélo - Entretien et réparation, Claire Beaumont & Ben Spurier, Eyrolles, 25 mars 2021 : Manuel technique, il s’insère parfaitement dans la démocratisation du vélo s’opérant aujourd’hui. Véhicule pendulaire comme moyen de voyage, la bicyclette se répand même chez les profanes. Pour l’utiliser, mieux vaut la comprendre. Ce livre propose alors une analyse complète de la Petite Reine, de sa sélection à sa réparation en passant par l’entretien inévitable. Véritable bible du Vélo, cet ouvrage guidera votre relation avec votre partenaire majeur, pour lui plaire et vous satisfaire.

Par Jean-Guillaume Langrognet