Meltonic : Le test des gels énergétiques et de la boisson antioxydante

Depuis plusieurs mois, je teste les produits de la marque Meltonic. Créée en 2014, la marque propose de l’alimentation sportive bio à base de miel, gelée royale, propolis, plantes et huiles essentielles biologiques.

L’histoire de Meltonic

En 2012, Benoit se lance dans les semi-marathons, mais est contraint d'abandonner plusieurs fois pour des raisons digestives, après avoir consommé des gels au sirop de glucose. Il élabore dans la miellerie familiale son 1er gel énergétique à base de miel, plantes toniques et huile essentielle. Il réalise alors ses objectifs en marathons et ultra-trail, sans soucis digestif.

En 2014, Meltonic lance sur le marché le 1er gel énergétique au miel, plantes toniques bio, avec un index glycémique modéré (40% inférieur au sirop de glucose) ainsi qu'un pouvoir antioxydant total (PAOT).

Meltonic, des produits développés autour du miel

Toute la gamme Meltonic est développée autour du Miel, les produits sont élaborés en France et sont bios la marque est aussi engagée et reverse 1% de son chiffre d'affaires à 1% for the Planet. Ce don est ensuite redistribué à l'association Terre d'Abeilles qui lutte pour la préservation des abeilles. Le miel, au-delà d’être plus naturel et complet que le sucre raffiné que l’on peut trouver dans les produits classiques, comprend de nombreux avantages pour nous cyclistes.

Mon avis sur les gels Meltonic

Tout d’abord sur le format des gels individuels, il est réellement peu encombrant, pas d’excès d’emballage et le format est idéal pour se glisser dans une poche du maillot, cependant il n’est vraiment pas facile à ouvrir en course, c'est dommage.





L’autre format, déjà plus pratique et écoresponsable, est la fiole rechargeable avec le gel que l’on peut acheter en recharge de 250g ce qui équivaut à peu près à 12 gels.

Concernant la digestion, elle est optimale durant l’effort. Sur le panel de gels que j’ai pu tester je n’ai eu aucune difficulté d’ordre digestif, je les ai consommés avec de l’eau en complément sur différents parcours de différentes intensités à des moments différents et l’absorption et la digestion se sont fait sans encombres à chaque fois. Cela, notamment grâce au miel d'acacia Bio et sa richesse en fructose, et l'enzyme des abeilles (invertase) qui a le rôle de prédigérer ce sucre naturel, mais aussi parce que les sucres issus du nectar des fleurs (fructose et glucose) contribuent à renforcer les bactéries, et rééquilibrent la flore intestinale.

En termes de gout, sans être exceptionnel, il est bon, pour faire un top 3, j’ai personnellement préféré le coup de boost et le gel endurance, mais aussi l’antioxydant.

Pour l’efficacité, on ressent bien le coup de boost du gel portant le même nom, le gel endurance donne lui aussi un coup de boost, mais un peu moins prononcé, mais permet de conserver ses jambes. À titre tout à fait personnel, j’ai pu ressentir les effets, mais cela reste soumis au ressenti de chacun et surtout à ses habitudes alimentaires.

Mon avis sur la boisson énergétique antioxydante Meltonic

La boite contient 8 sachets de 35g, un sachet étant prévu pour un bidon de 500ml; Au niveau de la composition, l’association de deux plantes toniques, le ginseng et le guarana réduisent la fatigue et boostent le métabolisme. La présence de sodium et de magnésium permettent quant à eux une hydratation optimale et la gelée royale renforce l’immunité et améliore le tonus.

Je retrouve ici les qualités des autres produits, le gout est léger lorsque dilué dans mon bidon de 710ml et juste bien dans un bidon de 500ml comme conseillé. Le gout fruit rouge est agréable sans être exceptionnel, aucune sensation de « trop sucré » ou de gout « trop chimique » et l’assimilation se fait très bien, aussi bien que de l’eau. Difficile de donner un avis objectif sur une boisson anti-oxydante, car tous les organismes réagissent différemment en fonction de l’hygiène de vie propre à chacun, mais l’on ressent quand même une différence par rapport à de l’eau claire.

Alors, ils sont bien les produits Meltonic ?

La réponse est oui, le gros avantage est la composition naturelle et bio à base de miel, l’absorption et la digestibilité sont aussi bons ainsi que l’efficacité. Et finalement, c’est tout ce que l’on demande.