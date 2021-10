Pon Holdings devient le plus grand fabricant de vélos au monde

Publié le 14/10/2021 23:23

En rachetant la division Dorel Sports, Pon Holdings devient le leader mondial de la bicyclette et du vélo électrique. Le groupe d’investissement dépasse désormais Giant Bicycles.

Pon Holdings est un conglomérat hollandais. Fondé par l’ancien pilote de voitures de course, Pon Holdings, l’entreprise basée à Almere aux Pays-Bas s’est spécialisé dans le domaine du transport en étant distributeur en Hollande de marques comme Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Porsche mais aussi Man, Caterpillar et Motrac. L’entreprise est aussi très active dans le milieu de la fabrication de vélos et de vélos électriques. Sa dernière acquisition, qui se fera sous la forme de fusion, en fait désormais le numéro 1 mondial du secteur.

Pon Holdings devient leader mondial dans le vélo

Pour la somme de 810 millions de dollars, Pon Holdings a acquis la division Dorel Sports des industries Dorel. Pon Holdings détenait déjà plusieurs marques de vélos comme, par exemple, Cannondale, GT, Caloi, Gazelle et Mongoose. Le groupe néerlandais ajoutera désormais les marques Cervélo, Focus, Santa Cruz, Kalkhoff et Urban Arrow à son portefeuille. Après cette annonce, Janus Smalbraak, le PDG de Pon Holdings, a déclaré : « L'étape d'aujourd'hui est une étape importante dans la création d'une entreprise de vélo leader mondial avec une variété de marques de qualité ».

Le patron du groupe hollandais a ajouté : « Avec l'acquisition de Gazelle en 2012, nous avons lancé une stratégie qui, étape par étape, nous a conduits au groupe de vélos de 1,5 milliard de dollars de revenus que nous sommes aujourd'hui, avec de grandes marques de vélos de confort et de performance, dont 70 % sont électriques. Grâce à cette stratégie, nous avons atteint un point culminant avec l'acquisition de Dorel Sports ». Notez que les marques de Dorel Sports, telles que Cannondale et Schwinn, offrent à Pon Holdings un meilleur accès au marché américain, tandis que Caloi, basée au Brésil, lui ouvre l'accès à l'Amérique du Sud.

Un focus sur le vélo électrique

Le vélo électrique devient de plus en plus populaire avec les avantages qu’il procure notamment en milieu urbain. Propre, se jouant du trafic, écolo, ne demandant pas beaucoup d’espace, etc. C’est une véritable tendance à laquelle le patron de Pon Holdings espère surfer : « Dorel Sports est vraiment complémentaire de Pon Bike et c'est pourquoi c'est une étape si logique. Ensemble, nous pouvons répondre à la demande toujours croissante de vélos électriques de qualité, que ce soit pour un usage urbain, pour les loisirs ou pour le sport » avant de préciser : « Le vélo n'est pas seulement bon pour la santé, il joue aussi un rôle essentiel dans la lutte contre la congestion des centres-villes. C'est l'un des moyens de transport les plus durables. Nous sommes déterminés à faire du vélo un élément puissant de la mobilité ».

Martin Schwartz, le président et chef de la direction de Dorel, a de son côté déclaré : « Suite aux commentaires de nos actionnaires, Dorel a entrepris plus tôt cette année un examen approfondi des options stratégiques. Le désinvestissement de Dorel Sports représente une occasion unique de dégager de la valeur en tirant parti de la forte demande pour des actifs de taille réduite dans le secteur des bicyclettes ».