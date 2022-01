SRAM rachète la marque de GPS Hammerhead

Publié le 20/01/2022 08:00

SRAM a dévoilé l'acquisition de la marque d'ordinateurs de vélo / GPS Hammerhead.

La marque qui commercialise notamment le GPS Karoo concurrent des Wahoo et autres Garmin Edge. La transaction aurait eu lieu le le 30 décembre 2021 pour un montant qui n’a pas été dévoilé, mais l’acquisition a été rendue publique hier. Hammerhead restera une marque autonome au sein du portefeuille de marques SRAM.

Hammerhead est une marque américaine fondée en 2013 par Piet Morgan (PDG) et Laurence Wattrus (responsable de la technologie); Basée à New York.

« Hammerhead s'est toujours concentré sur la construction du meilleur ordinateur de vélo au monde. Rejoindre le portefeuille SRAM nous permet d'innover et de nous développer encore plus rapidement, et finalement d'offrir une meilleure expérience de pilotage aux cyclistes.»— Pieter Morgan, PDG | Co-fondateur chez Hammerhead

Une nouvelle marque dans le portefeuille SRAM

Il s'agit de la dernière acquisition de SRAM après leur entrée sur le marché des pédales en février 2021 avec l'achat des pédales Time Sport du groupe Rossignol . SRAM a déclaré qu'il continuerait à développer la gamme de produits Hammerhead Karoo dans le cadre de son portefeuille qui comprend désormais RockShox, Truvativ, Zipp, Quarq, Time et Hammerhead.

Pas de changements pour les utilisateurs

Hammerhead a déclaré sur son site Web que son GPS Karoo 2 continuera à "s'intégrer de manière transparente à une grande variété de produits et services matériels et logiciels existants, y compris les changements de vitesse électroniques Shimano DI2 et SRAM AXS".

« Hammerhead est une marque incroyable avec des produits primés, et nous ne prévoyons pas de changer quoi que ce soit à leur façon d'innover. Nous sommes ravis de cette acquisition et ravis que leur équipe continue à concevoir, fabriquer et vendre des unités principales de technologie et de qualité qui fonctionnent avec toutes les marques de transmission. »— Le vice-président de la croissance de SRAM, Clint Weber

Nul doute que cette acquisition vise à renforcer Sram dans ses technologies et que cela viendra renforcer son arsenal applicatif connecté AXS, déjà plutôt avancé.