Tests de matériel

Avec la Stratosphère Pro, Fabric propose une pompe à pied haut de gamme, au design particulièrement soigné grâce à des matériaux de qualité. Nous allons la découvrir ensemble afin de vérifier si elle est aussi efficace qu’élégante

En pleine croissance en Europe mais encore assez méconnue en France, même si nous vous avons déjà proposé plusieurs tests de cette marque (voir liens en fin de cet article), Fabric est la branche accessoires du géant Américain Cannondale. Elle a pour vocation de créer des produits innovants, se dit en constante recherche de nouvelles technologies et innovations pour créer des produits simples et novateurs.

Fabric propose une belle gamme d’accessoires vélo, allant des selles aux pompes, en passant par des éclairages, outillages, rubans de cintre, etc…

Découvrons dans un premier temps la pompe à pied Stratosphère Pro.

Les principales qualités que l’on demande à une pompe à pied, c’est la robustesse, la simplicité et la rapidité d’utilisation, afin de ne pas perdre de temps lors d’un dernier gonflage juste avant le départ d’une course ou encore chez soi lorsque l’on est un peu en retard pour aller rejoindre les collègues pour la sortie matinale du dimanche, tous les cyclistes ont connu ces situations ! Pour cela, cette Stratosphère Pro affiche de bons arguments avec un corps en aluminium, une large poignée, une tête adaptable automatiquement selon le type de valve, et un manomètre surdimensionné. Autre argument de cette pompe, son élégance, sa construction associe l’aluminium et le bois avec un tuyau en acier tressé, pour un résultat très réussi.

En effet, si l’on détaille la construction de cette pompe de qualité premiume, on constate tout d’abord qu’elle est composée d’un corps de manomètre en aluminium noir moulé avec un affichage surdimensionné, facile à lire debout même pour les grands. Il est gradué dans les 2 unités bar et psi, en noir sur fond blanc pour une lecture facilitée, on constate qu’il est possible de gonfler jusqu’à 9.5 bars (9.7 exactement) ou 140 psi. Le corps de manomètre intègre un logement pour ranger proprement la tête de gonflage.

L’embase pour placer les pieds est en contre-plaqué marin vernis recouverte sur sa face inférieure d’un large tampon en caoutchouc pour un bon maintien au sol sur tous types de surfaces et sur sa face supérieure, de 2 bandes de revêtement abrasif pour une bonne accroche des pieds.

Le tube principal ainsi que le tube piston sont robustes et réalisés en aluminium, sablé et satiné pour le tube principal et anodisé noir pour le tube piston.

La large poignée aux extrémités arrondies permet une bonne prise en main, elle est réalisée en bois vernis de la même teinte que l’embase et elle contribue largement à l’élégance de cette pompe.

Le tuyau extra-long permet d’atteindre la valve quelle que soit la position de la roue et même de pouvoir gonfler lorsque le vélo est sur le pied d’atelier, il est protégé par une tresse en acier afin de mieux résister aux frottements et d’augmenter sa durée de vie.

Enfin la tête de gonflage intègre un système qui s’adapte automatiquement aux valves Presta et Schrader et elle comporte également une valve de purge pour faciliter le dégonflage si vous dépassez la pression nécessaire. Un levier en aluminium permet de verrouiller la tête sur la valve pendant le gonflage et une liaison pivotante entre le tuyau et la tête permet de ne jamais avoir cette dernière en contrainte et de ne pas vriller le tuyau.

La première impression lorsque l'on découvre cette pompe et qu’on la prend en main est qu’il s’agit d’un bel objet, très esthétique, pour les plus passionnés elle pourrait presque servir d’élément de déco dans votre salon !

A l’utilisation, elle tire profit de tous les avantages liés à sa construction de qualité cités précédemment, une bonne stabilité au sol, une bonne accroche des pieds sur l’embase, une prise en main agréable de la poignée. Contrairement à beaucoup de modèles, son tube piston est d’un grand diamètre, il correspond au diamètre intérieur du tube principal ce qui lui donne une excellente rigidité, d’autant plus qu’ils sont tous les 2 en aluminium.

La tête pivotante est très pratique à utiliser, une fois verrouillée sur la valve elle ne subit aucune contrainte en rotation quelle que soit la position de la pompe et du tuyau par rapport à la roue, ce qui pose souvent un problème sur les pompes à pied, le système Fabric est d’autant plus efficace que le tuyau est également pivotant au niveau de l’embase. Le verrouillage sur la valve est efficace que ce soit avec un modèle Presta ou Schrader, le levier qui permet de resserrer le cylindre en caoutchouc autour de la valve comporte un cran de blocage.

Les habitués savent que ces systèmes de verrouillage ont tendance à être éjectés de la valve lorsque que l’on monte à des fortes pressions sur les pneus ou boyaux de route et que les systèmes de tête à visser tiennent mieux en place, mais après plusieurs mois d’utilisation de cette Stratosphère Pro, nous n’avons constaté pratiquement aucun déverrouillage de la tête si l’on prend soin de bien l’enfoncer sur la valve avant de verrouiller le levier. L’usure du cylindre en caoutchouc au bout de plusieurs années provoquera sans doute un maintien moins performant, comme sur les autres pompes mais vous pourrez alors le remplacer.

Nous avons toutefois une petite critique à émettre concernant une des principales qualités mise en avant par Fabric : son manomètre surdimensionné .Effectivement comme vous pouvez le constater sur nos photos, il est particulièrement grand mais le problème pour les cyclistes de pays comme la France qui utilisent le bar comme unité de pression, c’est que la double graduation de ce manomètre privilégie la lecture en psi, elle est placée sur le plus gros diamètre, d’environ 85 mm tandis que la graduation en bar est placée à l’intérieur sur un diamètre d’à peine 40 mm. Pour nous Français, la lecture et la position de l’éguille seront moins précises que pour les utilisateurs Anglo-Saxons dont l’unité de mesure principale est le psi.

Coté tarif, la Stratosphère Pro est proposée en prix catalogue à 119.90€, c’est cher mais à peu près dans la moyenne de ses concurrentes haut de gamme et la qualité est au rendez-vous.

A noter que son poids est très raisonnable avec seulement 1.250 Kg.

En conclusion, cette Stratosphère Pro tient toute ses promesses, en plus d’être élégante, elle se révèle très efficace et avec un peu de dextérité, nous sommes même parvenus à faire « claquer » des pneus tubless pour les mettre en place. Si vous aimez les beaux objets et que votre budget le permet, cette pompe est faite pour vous !

Ses points positifs :

-Simple et rapide à utiliser

-Bon maintien de la tête de gonflage sur les valves

-Robuste et fiable

-Très élégante

Ses points négatifs :

-Le manomètre est surdimensionné pour la lecture en psi mais pas en bars.

-Son prix assez élevé de 119.90€.

