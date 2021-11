Test du bidon isotherme Camelbak Podium Chill

Publié le 31/10/2021 20:40

On ne présente plus Camelbak, marque spécialiste de l’hydratation pour tous les sports qui est une véritable référence.

Nous avons eu l’occasion de prendre en main la déclinaison isotherme du bidon Podium, pour résumer, c’est le même bidon mais doté d’une double paroi qui renferme un revêtement isotherme comme on peut retrouver dans les sacs du même nom. L’objectif affiché est de pouvoir conserver au frais, plus longtemps son eau ou sa boisson d’effort.

L'isolant est bien visible et peu agréable à l'oeil

A l’arrêt

Techniquement le bidon présente une contenance de 710ml, un verrouillage sur le bouchon permet d’ouvrir ou fermer la Jet valve et est facilement démontable pour le nettoyage en profondeur.Après un premier nettoyage avant l’utilisation, aucun gout désagréable de plastique, bon point pour Camelbak avec son bidon conçu sans BPA, BPS et BPF et leur conception Trutaste™ Polypropylène avec Hydroguard™ qui permet d’éviter d’avoir ce gout désagréable de plastique parfois coriace même au bout de plusieurs utilisations.

Bouchon du Podium Chill Camelbak

Sur la route

A l’usage le podium chill s’intègre sur tous les porte bidon du marché, aucun problème sur le Look carbone qui a été utilisé lors du test. Sur la route impossible d’ouvrir et fermer le système de verrouillage de la valve à une seule main mais nous en avons déduit qu’il n'est probablement utile que lors du transport car durant la sortie car en laissant le système ouvert aucune perte ou projection n’a été constatée, la Jet Valve de Camelbak auto-obstruante faisant parfaitement le job. En terme de débit, une petite pression permet de libérer plus de liquide qu’avec un bidon classique on gagne donc du temps et du confort à l’utilisation.

Alors l’isolation isotherme, efficace ?

En recoupant les impressions des 10 sorties effectuées avec ce bidon et en comparant avec un bidon classique, le système chill de Camelbak est efficace, pour deux bidons que l’on aurait laissé au frigo 30min avant de partir le Camelbak saura conserver la fraicheur entre 1h30 et 2h en fonction de la température extérieure là ou le bidon classique sera à température ambiante en 30 à 45minutes. Notons que le test ayant été réalisé sur la fin d’été avec des températures importantes entre 26° et 30° en fonction de votre région et de la saison les chiffres seront différents. Alors est ce que c’est efficace ? la réponse est oui; Est ce que ça vaut la peine de payer 5€ de plus que la version classique ? oui si vous souhaitez conserver votre boisson à température désirée.

Conclusion

Le Podium Chill est un bon produit, bien fini, résistant, durable et le système permettant l’isolation est plutôt efficace sans faire de miracle. Aucun mauvais gout à déplorer, que ce soit en utilisation avec de l'eau claire ou avec des produits isotoniques, si tant est que l’on nettoie et sèche correctement le bidon après utilisation. En terme de tarif le Podium Chill est affiché à 18,99€ soit 5€ de plus que le Podium affiché à 13,99€. Pour les esthètes, il est disponible en 6 couleurs différentes pour vous permettre de l'assortir au mieux à la couleur de cotre cadre.