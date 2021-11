Yana Steel nouvelle recrue à la direction de chez Lotto-Soudal

Publié le 18/11/2021 17:32

Après trois ans passés chez Astana PremierTech en tant que directrice générale, Yana Steel rejoindra les rangs de la formation Lotto Soudal dès la saison prochaine.

Il s’agit d’un nouveau poste chez Lotto Soudal qui compte sur cette nouvelle recrue pour superviser le pôle Business developpment, marketing et communication pour l’es équipes WorldTour, Feminines et U23.

© Lotto Soudal

« Je suis vraiment très heureux d’accueillir Yana Seel chez l’équipel », réagit John Lelangue, CEO de Lotto Soudal. « Yana jouit de trois ans d’expérience en tant que Managing Director dans une équipe WorldTour et son expertise représentera sans aucun doute un atout pour notre équipe. Nous étions à la recherche d’un renfort pour occuper cette fonction, qui n’existait pas encore chez nous. Nous avons donc créé le poste de Chief Business Officer dans le but de renforcer le staff qui encadre l’équipe. »

Yana Seel explique les raisons qui l’ont poussée à rejoindre Lotto Soudal.

Yana Seel: « C’est d’abord un grand honneur pour moi de faire partie d’une équipe comme Lotto Soudal. Je suis l’équipe depuis longtemps et je ressens toujours beaucoup de passion et de ferveur quand je pense à Lotto Soudal. C’est aussi l’une des plus anciennes équipes du peloton, signe d’une grande stabilité et d’une longue tradition. Même si je suis née au Kazakhstan, je me sens principalement belge. Travailler pour Lotto Soudal, c’est comme revenir à la maison. En même temps, je réalise que rejoindre une équipe avec une telle tradition comprend son lot de responsabilités. Je souhaite dès lors donner le meilleur de moi-même pour l’équipe. »

« Je cherchais un nouveau challenge, j’avais plusieurs options possibles, mais le courant est tout de suite bien passé avec Lotto Soudal et son CEO John Lelangue. Nous partageons la même passion pour le cyclisme, ainsi qu’une vision claire pour l’avenir. Dans le cadre de mes fonctions de Chief Business Officer, je serai principalement en charge du Business Development et du Marketing. Je pourrai ainsi, toujours en concertation, alléger la tâche de John Lelangue en matière de communication et de marketing. Il se concentrera davantage sur la gestion globale de l’équipe ainsi que sur le côté sportif. Je suis convaincue de pouvoir apporter ma pierre à l’édifice d’une des équipes les plus respectées du peloton. J’aurai moi-même l’occasion d’apprendre beaucoup de nouvelles choses dans cette formation. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure avec Lotto Soudal », conclut Yana Seel.