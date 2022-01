Zwift proposera un camp d'entraînement virtuel avec Ineos Grenadiers

Publié le 13/01/2022 20:00

La plateforme Zwift a créé 12 séances d'entraînement, chacune inspirée de l'entraînement unique des coureurs INEOS Grenadiers. Il sera possible d’y participer à partir du 23 janvier.

Pour les amateurs, l’entraînement spécifique des coureurs professionnels est un rêve inaccessible. Des entraînements développés par des entraîneurs pro pour les sprinters, les rouleurs ou les grimpeurs sont idéaux pour progresser à grands coups de pédale. C’est justement ce que va proposer la plateforme mondiale de fitness en ligne Zwift avec son partenariat avec l’équipe professionnelle britannique Ineos Grenadiers. Les événements auront lieu entre le 23 janvier et le 5 mars prochains. L’occasion donc de rouler avec les pros et de découvrir l’entraînement spécifique d’une équipe qui a tout de même remporté 7 Tours de France sur les 10 dernières années.

S’entraîner virtuellement avec l’équipe Ineos Grenadiers

Même si l’équipe a perdu de sa superbe depuis le remplacement de son sponsor Sky par Ineos, l’équipe britannique reste une référence sur les courses d’une semaine et l’entraînement de ses coureurs est très professionnel. Du 23 janvier au 5 mars, Zwift proposera à ses utilisateurs de participer à l’événement baptisé « Ineos Grenadiers Virtual Training Camp ». Ce camp d’entraînement virtuel sera basé sur 12 séances d'entraînement, chacune inspirée de l'entraînement spécifique des coureurs INEOS Grenadiers. 10 d'entre eux seront véritablement axés sur des coureurs spécifiques et leurs spécialités.

Comme l’indique le communiqué de la plateforme Zwift, vous pourrez ainsi vous entraîner dans le cadre de séances d'entraînement en groupe programmées pour un moment de convivialité, ou bien encore vous lancer sur le tarmac virtuel en solo avec des séances à la demande via le dossier des séances d'entraînement si vous préférez la flexibilité. Deux séances d'entraînement sont programmées par semaine pour une durée totale de six semaines. Non seulement vous pourrez vous entraîner comme les pros de l’équipe britannique, mais vous aurez peut-être même la chance de rouler avec eux. En effet, les coureurs INEOS Grenadiers participeront à quelques événements sélectionnés.

Des séances d’entraînement particulièrement difficiles

Leigh Bryan, l’entraîneur de performance chez Ineos Grenadiers a déclaré sur ce partenariat : « Nous avons eu la chance de travailler avec Zwift sur un certain nombre d'événements au cours des deux dernières années. Grâce à notre partenariat, les fans de cyclisme du monde entier nous ont vus concourir et rouler avec nous lors d'événements tels que notre eRide inaugural, la série Around The World et Greatest Hits » avant d’ajouter : « Aujourd'hui, nous sommes fiers de lancer notre collaboration préférée à ce jour : le camp d'entraînement virtuel Ineos Grenadiers, qui permet aux Zwifters de participer à une série de séances d'entraînement uniques que nous avons créées ensemble en tenant compte des besoins ».

Notez que ce programme est particulièrement relevé et vous mettra à rude épreuve. Cependant, vous en ressortirez certainement plus fort et plus rapide. Ce sera aussi l’occasion d’écouter directement les athlètes et les entraîneurs vous immergeant ainsi réellement dans un entraînement pro. Vous pouvez consulter le programme complet des séances d’entraînement virtuel avec l’équipe Ineos Grenadiers ici.