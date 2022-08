Voici un outil qui a été pensé et développé pour faire passer votre atelier à la vitesse supérieure. Poggio Solutions, entreprise Française du Sud de la France, a développé, breveté ses innovations pour faire de ce compresseur l’outil portatif qui facilite la vie de tous les cyclistes, clubs ou équipes. Ce compresseur est là pour remplacer les pompes à pied ou les volumineux compresseurs d’atelier. Poggio propose un compresseur d’air portable sur batterie, secteur ou allume-cigare. Il permet de gonfler les pneus, mais aussi les suspensions avec une pression allant jusqu’à 20Bars (300 PSI). Ce compresseur est d’ailleurs utilisé par les mécaniciens d’équipes cyclistes. Arkea-Samsic, Intermarché Wanty Gobert Matériaux, Cofidis, Groupama FDJ, Macadam’s Cowboys, mais aussi partenaire technique DT-SWISS, testé et approuvé par la FFC et partenaire de la FFH. J’ai pu tester ce compresseur durant plusieurs mois, que ce soit en atelier ou en déplacement.

Présentation et livrée du compresseur portable Poggio R180

Ce petit compresseur d’air portable est un produit haut de gamme. Il se présente dans une housse zippée munie de plusieurs rangements pour les embouts, valves et autres accessoires. Au déballage, on découvre plusieurs accessoires. Un embout à visser Presta et Schrader, un adaptateur secteur, un adaptateur allume-cigare (les deux logés à l’intérieur même du compresseur, ce qui évite un malencontreux oubli), et un lot d’embouts pour gonfler ballons et autres bouées ou matelas pneumatiques.

En retournant le compresseur, on retrouve un support métallique aimanté au compresseur. Support qui vient s’insérer sur la partie haute du compresseur, au niveau de la poignée. Il permet de faire tenir un vélo (8kg maximum recommandé par Poggio) en équilibre durant le gonflage. On est résolument sur un produit dédié au cycle.

Caractéristiques techniques du Poggio R180

Ce compresseur sur batterie est équipé d’une batterie au plomb 12V, 7 000 m.Ah (qu’il conviendra donc de ne pas laisser déchargée pour la préserver). L’autonomie permet de gonfler jusqu’à 25 pneus en 700×25. Une autonomie amplement suffisante pour une utilisation personnelle ou familiale. Qui devrait aussi répondre au cahier des charges d’un atelier mobile ou d’un club cyclo.

Les dimensions et le poids de ce compresseur d’air portable sont contenus au vu des performances. Le poids est de 5,5 kg pour les dimensions suivantes : 27,5 x 25,0 x 10,0 cm. Sur le côté du compresseur d’air, on retrouve les connecteurs pour le chargeur secteur et allume cigare. Le bouton on/off est assorti de 3 leds qui indiquent le niveau de charge. Point à noter, une sécurité fait qu’il faut que le sélecteur soit sur ON pour que la batterie se charge.

Sur la partie supérieure, on retrouve un écran couleur ainsi qu’une molette et un bouton. Vous pouvez choisir l’unité de mesure de l’afficheur : BAR / PSI / kPA. Sur le tuyau de gonflage, de belle facture en gaine tressée de 1,50m on retrouve un embout rapide automatique, adapté aux valves Presta et Schrader. Cet embout coudé se maintient seul même à haute pression et possède une valve de dépression pour ajuster le dégonflage précisément. À l’usage, cet embout est définitivement pratique et bien pensé, il ne m’aura jamais fait défaut.

Le test du compresseur d’air portatif Poggio R180

L’utilisation est enfantine, on choisit son unité de mesure en cliquant sur la molette puis on règle la pression désirée. La pression peut être réglée de 0,35 à 20 bar par incréments de 0,05 bar. L’appareil s’arrête automatiquement lorsque la pression programmée est atteinte. L’arrêt peut également être obtenu par simple pression sur le bouton marche arrêt. Une fois le gonflage terminé, le compresseur va conserver la pression en mémoire pour les prochains gonflages, même lorsque l’appareil est éteint et rangé.

J’ai pu tester le compresseur d’air portable dans différentes situations. Le gonflage de pneus en valves presta 700×28 et 700×40 sur un vélo de gravel, mais aussi la voiture en Schrader. Et même un amortisseur. Dans la situation de gonflage de pneu, la vitesse de gonflage pour un appareil portatif est remarquable et relativement rapide (environ 40 secondes pour un pneu en 28 à 8 bars). Pour les pneus VTT et voiture, la durée s’allonge. Le compresseur permettant de monter haut dans les pressions, mais ne délivrant pas un volume important.

Conclusion du test

Le compresseur d’air portable de chez Poggio Solutions est une réussite. C’est un produit bien fini, résistant, mais surtout réellement pensé pour les besoins des cyclistes. Il coche toutes les cases d’un outil parfait pour ceux qui n’ont pas la place d’installer un compresseur d’atelier ou qui souhaitent s’équiper pour un atelier mobile. Le tarif de 298€ peut être dissuasif comparativement aux pompes manuelles pour les particuliers, mais l’investissement pour les clubs ou ateliers mobiles en vaut la chandelle et si vous pouvez vous le permettre l’outil est un véritable « game changer ».

Le compresseur Poggio R180 est disponible ici