Spécialiste historique du vélo pliant, Dahon développe depuis plus de 40 ans des vélos pensés pour faciliter les déplacements et répondre aux contraintes de la mobilité urbaine. Fondée par le Dr David T. Hon, la marque a fait du pliage et de la compacité le cœur de son savoir-faire. Avec le K9, Dahon poursuit cette philosophie en proposant un vélo urbain particulièrement léger : seulement 10,4 kg sur la balance, des roues de 16 pouces et un système de pliage rapide.

Compact et facile à transporter, il s’adresse notamment aux cyclistes qui combinent vélo, train, voiture ou transports en commun. Nous avons pris en main ce vélo pliant pour Velo101.

Du carton à la route en moins de dix minutes

Le premier contact avec le Dahon K9 est plutôt réussi. Dès l’ouverture du carton, le vélo se montre simple à prendre en main. Pas besoin de prévoir une longue séance de montage avant de pouvoir effectuer les premiers kilomètres.

Il nous aura fallu moins de dix minutes pour ouvrir le carton, sortir le vélo, déplier le cadre et visser la dernière pédale. Après quelques vérifications d’usage, le K9 est prêt à prendre la route.

Une simplicité appréciable pour un vélo dont la vocation est justement de faciliter les déplacements quotidiens.

Le K9 repose sur un cadre en aluminium et affiche un poids annoncé de seulement 10,4 kg. Il est équipé de roues de 16 pouces au standard ETRTO 349, avec des pneus CST C1698 en 37-349. Une fois plié, il affiche des dimensions de 72 × 40 × 61 cm.

Un format qui permet de le ranger facilement dans un appartement, dans un bureau ou encore dans le coffre d’une voiture.

Un pliage simple et rapide

Sur un vélo pliant, la qualité du système de pliage est évidemment essentielle. Plus que la possibilité de plier le vélo, c’est surtout la facilité avec laquelle l’opération peut être répétée quotidiennement qui compte.

Dahon équipe le K9 de son système DFS (Dahon Folding System), permettant de plier le vélo en trois étapes.

À l’usage, le pliage s’est montré simple et rapide. Les différentes manipulations sont faciles à comprendre et il ne faut pas longtemps pour prendre ses repères.

C’est un vrai point positif pour ceux qui envisagent de combiner régulièrement plusieurs modes de transport. Arrivé à la gare ou à la voiture, le K9 peut rapidement être replié avant d’être transporté ou rangé.

Son poids de 10,4 kg prend également tout son sens à ce moment-là. Le vélo reste suffisamment léger pour être porté ponctuellement dans des escaliers, sur un quai de gare ou pour être chargé dans un coffre.

Sur la route : des sensations agréables

Une fois déplié, le Dahon K9 offre des sensations de roulage agréables et se montre facile à prendre en main.

Avec ses roues de 16 pouces, le comportement est naturellement différent de celui d’un vélo urbain traditionnel équipé de grandes roues. Le format compact participe toutefois à l’agilité du vélo et correspond bien à une utilisation en environnement urbain.

Les roues adoptent le diamètre ETRTO 349, avec des jantes Formula BOND PRO et des pneus CST de 37 mm de large.

Le cadre bénéficie également de la technologie DAHON-V, associant notamment le système DELTECH au « Super Down Tube ». Selon Dahon, cette architecture permet d’augmenter la rigidité du cadre de 15 % et d’améliorer la transmission de l’effort de pédalage. Il s’agit ici d’une donnée communiquée par le constructeur et non d’une mesure réalisée lors de notre essai.

Sur le terrain, nous retiendrons surtout le côté agréable et accessible du K9. On trouve rapidement ses marques et le vélo correspond bien à sa vocation de petit vélo urbain facile à utiliser au quotidien.

Une transmission à 9 vitesses

Malgré son format compact, le K9 dispose d’une transmission 9 vitesses, associant un plateau de 55 dents à une cassette 11-28 dents.

Ce grand plateau permet notamment de compenser le faible diamètre des roues et de conserver des développements adaptés à une utilisation urbaine.

Le freinage est assuré par des freins à disque spécifiques Dahon. La marque a choisi de positionner les disques 15 mm plus près de la roue afin de mieux les protéger contre les chocs lors des différentes manipulations du vélo.

Autre particularité intéressante pour un vélo destiné à être partagé au sein d’un foyer : Dahon annonce une plage d’utilisation allant de 1,45 m à 1,90 m, avec un poids maximal utilisateur de 105 kg.

Le Dahon K9 est proposé à 999 €

Le Dahon K9 est commercialisé au prix public conseillé de 999 €. À ce tarif, Dahon propose un vélo pliant qui mise avant tout sur son poids contenu, sa compacité et sa facilité d’utilisation.

On retrouve un cadre aluminium, une transmission 9 vitesses, des freins à disque, le système de pliage DFS et surtout un poids annoncé de seulement 10,4 kg.

Plus que la recherche de performances pures, l’intérêt du K9 réside donc dans cette combinaison entre faible poids, encombrement réduit et simplicité de manipulation.

Un vélo pensé pour les déplacements multimodaux

C’est finalement lorsqu’il faut enchaîner différentes situations que le K9 dévoile le mieux son intérêt.

On roule, on arrive à destination, on le plie rapidement, on le porte puis on le range. Lorsqu’il faut repartir, quelques manipulations suffisent pour retrouver un vélo prêt à rouler.

Cette polyvalence correspond particulièrement bien aux déplacements multimodaux : rejoindre une gare à vélo, prendre le train puis terminer son trajet sur deux roues, ou encore laisser sa voiture à l’extérieur d’un centre-ville et poursuivre avec le K9.

Dans ce type d’utilisation, les 10,4 kg constituent un avantage important. Le poids peut sembler être une simple donnée technique sur la fiche d’un vélo, mais il devient beaucoup plus concret dès qu’il faut le soulever plusieurs fois dans la journée.

Verdict : un pliant simple et agréable à utiliser

Le Dahon K9 va à l’essentiel avec une proposition cohérente : offrir un vélo pliant léger, compact et facile à utiliser au quotidien.

Nous avons particulièrement apprécié sa simplicité dès l’ouverture du carton. Moins de dix minutes ont suffi pour passer du vélo emballé au vélo prêt à rouler. Le système de pliage se montre lui aussi rapide et facile à prendre en main.

Sur la route, le K9 nous a laissé une sensation de roulage agréable. Son poids contenu et son faible encombrement deviennent ensuite de vrais atouts lorsqu’il faut le plier, le porter ou le ranger.

Proposé à 999 €, le Dahon K9 s’adresse ainsi aux cyclistes urbains qui cherchent un vélo pliant léger et pratique, mais surtout à ceux qui souhaitent intégrer facilement le vélo dans des déplacements combinant plusieurs moyens de transport.

Pour découvrir toutes les caractéristiques du DAHON K9 et commander ce vélo pliant au prix de 999 €, rendez-vous sur la boutique officielle DAHON

Fiche technique du Dahon K9

Cadre : aluminium

Roues : 16 pouces (ETRTO 349)

Pneus : CST C1698 37-349

Transmission : 9 vitesses

Plateau : 55 dents

Cassette : 11-28 dents

Freins : disques Dahon

Poids annoncé : 10,4 kg

Dimensions plié : 72 × 40 × 61 cm

Taille du cycliste : 145 à 190 cm

Poids maximal utilisateur : 105 kg

Prix public conseillé : 999 €