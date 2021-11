Alexandr Shefer revient chez Astana Qazaqstan en tant que directeur sportif principal

Publié le 04/11/2021 17:06

Le kazakh Alexandr Shefer revient dans l'équipe d'Astana Qazaqstan après le départ de Premier Tech comme sponsor. Il avait passé une saison chez Gazprom-RusVelo et était toujours sous contrat.

Alexandr Shefer faisait partie de l’équipe Astana Qazaqstan depuis 2007 mais avait quitté celle-ci fin 2020 lorsque Premier Tech est arrivé en tant que co-sponsor. L’arrivée de Premier Tech avait bousculé la hiérarchie. Le co-sponsor avait même tenté de démettre Alexandre Vinokourov de ses fonctions de directeur général avant le Tour de France de cette année, mais les bailleurs de fonds kazakhs de l'équipe l'ont rétabli à la tête de l'équipe. Premier Tech a depuis cessé de sponsoriser l'équipe, qui a été rebaptisée Astana Qazaqstan pour 2022.





Alexandr Shefer quitte Gazprom-RusVelo pour revenir avec Astana Qazaqstan

C’est en tant que directeur sportif principal que le kazakhstanais reprendra ses fonctions auprès de l’équipe Astana Qazaqstan. Shefer était sous contrat pour 2022 avec Gazprom-RusVelo, mais Astana a annoncé mercredi qu'ils avaient trouvé un accord qui lui permettrait de réintégrer l'équipe avec effet immédiat. Dmitri Sedoun, qui a quitté Astana en même temps que Shefer en 2020, reste le directeur de l'équipe Gazprom-RusVelo.

Commentant cette information sur le site de l’équipe, Alexandr Shefer s’est montré enthousiaste : « Je suis vraiment heureux de retrouver l'équipe Astana Qazaqstan après une année passée en dehors du projet » avant d’ajouter : « Je me sens plein d'énergie et d'inspiration à l'approche de la nouvelle saison. Je suis reconnaissant à la direction de Gazprom-RusVelo pour le temps que j'ai passé dans cette équipe, pour la nouvelle expérience que j'y ai acquise et pour la compréhension et la flexibilité dans la question de mon retour à Astana Qazaqstan Team ».