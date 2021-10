Arkea-Samsic, l'heure du bilan de la saison 2021

Publié le 21/10/2021 16:50

Des victoires, des podiums et l'ambition d'aller beaucoup plus loin en 2022.

Cette saison l’équipe Arkea Samsic aura enregistré 10 victoires, elle se place 17ème équipe mondiale et 4ème Française. Une saison avec 16 seconde place et 12 troisième place, l’équipe salue le travail accompli et affiche l’ambition et la motivation d’aller chercher plus de victoires en 2022. Yvon Ledanois, directeur sportif de la formation ainsi que Emmanuel Huber le manager partagent leur bilan sur la saison écoulée.

© Arkea Samsic



Yvon Ledanois, directeur sportif de la formation Arkea-Samsic

«Je déplore bien évidemment les blessures de nos trois leaders car sur l’ensemble de la saison elles nous portent un lourd préjudice à titre collectif, mais surtout à titre individuel pour chacun d’entre eux. Tous les trois ont été touchés dans leur chair que ce soit Nacer, que ce soit Warren ou que ce soit Nairo - qui lui de surcroît revenait de deux opérations aux genoux au cours de l’hiver 2020. Leur volonté pour revenir afin de servir l’équipe ne peut-être que louée. Au moment d’effectuer ce bilan comptable 2021 pour Nairo, pour Warren et pour Nacer, ce qui vient immédiatement à l’esprit c’est qu’il n’est pas négatif. La satisfaction c’est de noter que huit coureurs différents ont décroché une victoire cette saison. Ces succès, sont dus tout d’abord aux qualités des intéressés, mais également à la valeur de notre groupe, très fort, qui leur a permis de s’exprimer. On ne gagne jamais seul dans notre sport. C’est à ce niveau-là, selon moi que l’équipe a franchi un grand « gap ». Aujourd’hui nous possédons cette capacité de gagner, mais aussi celle de pouvoir travailler à haut-niveau y compris en World-Tour. Nous avons pesé sur les courses à chaque fois que nous avons pris nos responsabilités, lesquelles ont été assumées devant de très grandes formations, pour ne pas dire les meilleures. Je ne suis plus coureur, mais néanmoins je reste un gagneur. Je suis animé de cet esprit de la victoire, dix succès, c’est bien, maintenant compte tenu de la qualité et du potentiel des coureurs qui composent l’équipe Arkéa-Samsic - sans une saison entravée par les chutes ou les maladies - nous avons largement le potentiel pour aller décrocher plus du double de victoires. Je veux également retenir l’état d’esprit du collectif, tous les coureurs se sont battus jusqu’à la fin de saison, non pas en fonction de leur intérêt individuel, mais de celui de l’équipe. »

© Arkea-Samsic



Emmanuel Huber, Manager de la formation Arkea Samsic

«Notre saison 2021 a été marquée par plusieurs temps forts victorieux : au printemps, cet été, et enfin sur les ultimes rendez-vous du calendrier. Nous affichons cette année encore une certaine régularité en nombre de succès, avec dix obtenus. Ce que je retiens avant tout c’est que ceux-ci ont été acquis par huit coureurs différents, dont des jeunes auxquels nous avons accordé notre confiance tels que Alan Riou et Matîs Louvel. Nous avions, par ailleurs, gagné deux épreuves par étapes en 2020, ce chiffre est porté à trois cette année avec Nairo Quintana (Vuelta Asturias), Warren Barguil (Tour du Limousin) et Connor Swift (Tour du Poitou-Charentes). Le retour au premier plan de Élie Gesbert sur les routes de la Volta ao Algarve et la victoire de Connor Swift sur le Tro Bro Léon resteront également comme des moments forts de cette année toujours marquée par le Covid-19, avec, par conséquent, un nombre de jours de courses moins important que par le passé. Il reste que les blessures de nos leaders sur des temps successifs et parfois répétés nous ont été préjudiciables au niveau des performances. Sans cela nul doute que notre année 2021 serait encore plus aboutie, j’en suis plus que persuadé. Nous nous sommes installés en deux saisons dans le paysage des formations cyclistes professionnelles qui remportent plus de dix épreuves par an. Mais nous pouvons et devons viser largement plus. Notre but est de progresser dans cette voie, en améliorant ce score, notamment sur les routes du Tour de France où nous avons vouvoyé les succès cet été lors des étapes pour sprinteurs avec Nacer Bouhanni. Notre ambition en 2022 sera de convertir nos accessits en victoires, afin que tout simplement nos seize places de deuxième acquises en 2021 se transforment majoritairement en succès ».

© Arkea-Samsic