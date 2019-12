Publié le 16/12/2019 09:00

C'est un top 5 que l'on aimerait ne pas faire mais malheureusement les chutes sont bien présentes dans le cyclisme, "les risques du métier" comme on dit. C.Froome, W.van Aert ou encore R.Uran n'ont pas été épargnés cette année.

N°1 Chris Froome (Ineos)

Froome longtemps hospitalisé après sa grosse chute | © C.Froome

Lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné Chris Froome a heurté à pleine vitesse un mur, de pleine face, probablement la faute à une grosse rafale de vent alors qu’il avait lâché son guidon pour se moucher. Il a été victime de graves blessures avec une fracture du fémur, du coude et des côtes. Après de nombreux jours d' hospitalisation il a pris le chemin de la rééducation et est maintenant de retour sur son vélo pour préparer la saison 2020. Absent du Tour cette année, tout semble derrière lui, il sera plus motivé que jamais.

N°2 Wout van Aert (Jumbo Visma)

Chute de Wout van Aert sur le chrono du TDF | © Capture Télé

Vous vous en souvenez probablement tous de cette mauvaise chute du Belge Wout van Aert. C’était sur le contre-la-montre individuel du Tour de France à Pau, à l'amorce du dernier kilomètre, que le spécialiste du cyclo-cross s’est accroché à la barrière dans une courbe à droite ce qui l’a propulsé violemment au sol. Après de longues minutes immobile, il a été transporté à l’hôpital, a subi plusieurs opérations dont la plus importante pour une grosse plaie sur le haut de la cuisse. La rééducation a été longue, la patience était le maître mot et aujourd’hui il a repris le vélo à l’entraînement. Si tout se passe bien il a annoncé son retour dans les sous-bois à la fin du mois de Décembre.

N°3 Rigoberto Uran (EF Education First)

Uran a survécu "par miracle" selon les médecins | © Joaquin Sarmiento / AFP

Sur la 6ème étape de la Vuelta le Colombien Rigoberto Uran a été pris dans une grosse chute collective. Les dégâts étaient importants et selon les médecins il a survécu « par miracle ». Il est resté de nombreuses semaines à l’hôpital à Barcelone pour récupérer de son poumon perforé et de ses fractures aux côtés, à la clavicule et à l’omoplate. Lui aussi est remonté sur son outil de travail il y a quelques semaines et prépare doucement la saison à venir.

N°4 Ride London femmes

Chute massive sur la Ride London | © Anton Vos

Une nouvelle chute collective entre dans notre top 5, cette fois ci cela s’est passé dans le peloton féminin sur la Ride London. Un critérium dans le centre-ville de Londres et à 200 mètres de l’arrivée une énorme chute est intervenue, mettant à terre un gros tiers du peloton. Lancé à 60km/h, la tête dans le guidon, une simple vague peut causer de gros dégâts. Comme on dit, les sprinteurs doivent débrancher le cerveau, parfois ça passe, parfois ça casse.

N°5 Bora-Hansgrohe CLM par équipes à Tirreno-Adriatico

Un piéton fait tomber deux coureurs | © Capture télé

C’était en Mars dernier, lors du contre-la-montre par équipes de Tirreno-Adriatico, où un piéton a traversé la route alors que l’équipe Bora-Hansgrohe arrivait à toute vitesse. Résultat, les coureurs Rafal Majka et Oscar Gatto ont violemment percuté le piéton et ont fini au sol. Fort heureusement il n’y a pas eu de gros dégât. Ce type de chute, on aimerait ne plus en voir...