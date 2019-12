Publié le 29/12/2019 07:00

Après les meilleurs grimpeurs, rouleurs et sprinteurs, retrouvez notre top 5 des puncheurs de la saison avec Julian Alaphilippe, Jakob Fuglsang, Mathieu Van der Poel, Alejandro Valverde et Benoit Cosnefroy.

N°1 Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step)

Alaphilippe en mode puncheur | © Getty Images

Le Français Julian Alaphilippe est le puncheur numéro 1 du peloton professionnel. Les efforts courts et intenses, c’est la spécialité première de celui qui vient du cyclo-cross, bien que ces dernières saisons il a démontré bien d’autres qualités. Vainqueur des Strade Bianche, de Milan Sanremo et de la Flèche Wallonne, c’est notamment grâce à son punch qu’il a su faire la différence et s’imposer. Rappelez-vous également de la troisième étape du Tour avec sa grosse attaque où personne n’a pu le suivre, suivi de son numéro en solitaire pour aller lever les bras à Epernay et prendre le maillot jaune.

N°2 Jakob Fuglsang (Astana)

Fuglsang s'offre LBL | © LBL

Le Danois a été l’adversaire le plus redoutable pour le Français Alaphilippe lors des classiques. Second des Strade Bianche et de la Flèche Wallonne, il a mis la balle au fond lors de Liège-Bastogne-Liège en l’emportant après une échappée en solitaire dans le final, très costaud ce jour-là. Par la suite il a remporté le général du Critérium du Dauphiné, une étape de la Vuelta et terminé 4ème du Tour de Lombardie. Il a été auteur d’une saison très régulière et il sera un prétendant sérieux lors des prochains Jeux-Olympiques.

N°3 Mathieu Van der Poel (Corendon Circus)

© Amstel Gold Race



Ce jeune coureur de 24 ans sait tout faire : route, VTT, cyclo-cross, il brille partout où il passe. C’est en partie grâce à son punch et son explosivité qu’il construit ses succès. Il a impressionné dès le début de saison en remportant A travers la Flandre et en terminant 4ème de son premier Tour des Flandres. Mais cela ne pouvait le satisfaire, une dizaine de jours après il double la mise en s’imposant sur la Flèche Brabançonne et surtout l’Amstel Gold Race. Après une période sur son VTT en Juin et Juillet il a fait son retour sur route et le Néerlandais ne s'est pas louper puisqu’il s’offre le classement général du Tour de Grande-Bretagne dont trois étapes. On tient une pépite ici !

N°4 Alejandro Valverde (Movistar)

Alejandro Valverde à l'entraînement | © Movistar

Malgré qu’il commence à faire partie des plus anciens du peloton, l’Espagnol de 39 ans conserve “le punch de la jeunesse”. Il a attaqué fort l’année en terminant second du général du Tour de Valence et de l’UAE Tour. Malgré qu’on aurait pu espérer mieux de lui sur les Ardennaises (seulement 11ème de la Flèche Wallonne), le Champion d’Espagne en titre a terminé fort la saison avec une 2ème place au général de la Vuelta, et trois podiums sur les classiques italiennes, dont Milan-Turin et le Lombardie. Ce puncheur – grimpeur n’a pas dit son dernier mot. Attention à lui en 2020 !

N°5 Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale)

Benoit Cosnefroy au GP Plumelec | © Olivia Nieto

Le Normand d’origine fait petit à petit sa place parmi les grands et c’est sur les efforts courts et explosifs qu’il est très à l’aise. En témoigne sa 12ème place sur la Flèche Wallonne à seulement 24 ans et sa victoire sur le GP de Plumelec au sommet de la côte de Cadoudal. Il s’est également illustré en remportant le général du Tour du Limousin et en terminant dans le top 10 du GP Québec, épreuve idéale pour les puncheurs. On a hâte de voir ce qu’il peut réaliser en 2020.

Par Maëlle Grossetête