Publié le 25/12/2019 19:11

Retrouvez notre top 5 des meilleurs rouleurs de l'année. Si le père Noël a été aussi rapide que Rohan Dennis, Remco Evenepoel, Wout van Aert, Victor Campenaerts et Stefan Kung cette saison, vous avez dû être gâtés. Joyeux Noël.

N°1 Rohan Dennis

Rohan Dennis champion du monde de chrono 2019 | © UCI

L’Australien n’est rien d’autre que le Champion du Monde de contre-la-montre en titre. Au Yorkshire en Septembre il était dans sa bulle, dans son domaine de prédilection et s’est imposé avec plus d’une minute d’avance sur son dauphin. Une échéance qu’il avait préparé seul dans son coin suite à des conflits avec son équipe. Il avait également terminé second du Tour de Suisse en remportant le contre-la-montre d’ouverture. En 2020 il évoluera sous les couleurs de la Team Ineos, on a hâte de voir ça.

N°2 Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step)

Remco Evenepoel au Yorkshire | © UCI

Et oui, une nouvelle fois le jeune Belge rentre dans notre top 5 des bilans de l’année. En même temps, il sait faire beaucoup de choses dont rouler vite, ça il assure. Il a commencé à marquer les esprits en devenant Champion d’Europe de l’effort solitaire cet été aux Pays-Bas, en reléguant le deuxième à 19 secondes alors que les écarts étaient infimes, sur un chrono de moins de 25 minutes. Du haut de ses 19 ans les 54 kilomètres du mondial au Yorkshire ne lui ont pas fait peur. Plus d’une heure d’effort et au final il monte sur le podium, en terminant second de son premier Championnat du Monde professionnel. Chapeau.

N°3 Wout van Aert (Jumbo Visma)

Wout van Aert sur le Dauphiné | © Critérium du Dauphiné

Spécialiste du cyclo-cross, de l’heure à bloc dans les labourés, le Belge a apporté plus d’importance à sa saison sur route cette année. Il a été impressionnant sur l’effort solitaire, premier chrono de l'année au Critérium du Dauphiné, et il l'emporte. Quelques jours après il devient Champion de Belgique de la discipline. Puis la suite, on ne l’a saura jamais avec cette mauvaise chute lors du contre-la-montre individuel sur le Tour. Réponse en 2020… Mais avant ça, il fait son retour dans les sous-bois avant la fin de l’année.

N°4 Victor Campenaerts (Lotto Soudal)

Record man de l'heure | © Face Peeters

Record man de l’heure et grand spécialiste de l’effort individuel, il est monté sur les podiums de la plupart des chronos qu’il a effectué cette saison. Malheureusement mal chanceux sur les grands événements, avec des problèmes mécaniques au Giro qui le prive de la victoire d’étape et probablement du podium au Championnat du Monde. Nul doute qu’il se rattrapera rapidement. Pour les trois saisons à venir il évoluera avec la NTT Pro Cycling, nouveau nom de l'équipe Dimension Data.

N°5 Stefan Küng (Groupama FDJ)

Stefan Kung au Tour d'Algarve | © Getty Sport

Champion de Suisse de contre-la-montre, ce grand coureur apporte beaucoup d’importance à la discipline avec son équipe Groupama-FDJ. Cette année il a remporté le chrono du Tour d’Algarve et celui du Tour de Slovaquie. Posé au millimètre sur sa machine, cette qualité de rouleur lui sert également sur route. Rouler plusieurs heures en tête de peloton, emmener un sprint, placer son leader au pied d’un col, faire le coup du kilomètre pour aller s’imposer… Tant de scénarios que Stefan Küng maîtrise.

Par Maëlle Grossetête