Publié le 28/12/2019 09:40

Retrouvez notre top 5 des hommes les plus rapides de l'année avec Caleb Ewan, Pascal Ackermann, Dylan Groenewegen, Elia Viviani et Fabio Jakobsen.

N°1 Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Caleb Ewan vainqueur sur le Tour | © Photo News

Petit par la taille, mais grand par le succès, c’est ce qui permet à l’Australien Caleb Ewan de prendre la première place de notre top 5 des meilleurs sprinteurs. D’entrée de jeu en forme avec de bonnes performances sur les courses australiennes de Janvier et sur l’UAE Tour, il a ensuite marqué les esprits sur les grands Tours : avec deux succès sur le Giro et trois sur le Tour dont la mythique arrivée sur les Champs Elysées, ça claque. Jusqu’en 2022 avec sa formation Lotto-Soudal, on n’a pas fini d’entendre parler de lui.

N°2 Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe)

La classe de Pascal Ackermann | © Bora Hansgrohe

L’Allemand de 25 ans s’est imposé sur la scène internationale comme l’un des meilleurs sprinteurs ces deux dernières années. Avec deux victoires d’étapes sur le Giro et le maillot de meilleur sprinteur, ou encore de nombreux succès notamment sur Eschborn-Frankfurt, le Tour de Slovénie, ou encore le Tour du Guangxi en Chine en fin de saison, il est l’un des hommes les plus rapides du peloton.

N°3 Dylan Groenewegen (Jumbo Visma)

La première victoire sur le Tour 2019 | © Jumbo-Visma

Le Néerlandais est le sprinteur numéro 1 de son équipe Jumbo-Visma, un statut qu’il a acquis grâce à ses performances avec des victoires dès les premières courses de la saison, sur la semaine de Valence ou sur le Tour d’Algarve. Il a ensuite remis le couvert sur les courses françaises Paris-Nice et les 4 Jours de Dunkerque. Un des points forts de sa saison a été le Tour avec un succès à Chalon-sur-Saône et des podiums à Toulouse, Nîmes et sur les Champs à Paris. Il a également impressionné sur le Tour de Grande-Bretagne où il a enlevé trois succès sur 8 étapes. La formation Jumbo Visma sera redoutable en 2020 avec Mike Teunissen et Wout van Aert pour les sprints et le trio de grimpeurs Primoz Roglic, Steven Kruijswijk et Tom Dumoulin.

N°4 Elia Viviani (Deceuninck Quick Step)

Viviani champion d'Europe | © Bettini Photo

L’Italien de 30 ans spécialiste de la piste est une référence quand l’on parle de pointe de vitesse dans le cyclisme. Après un début de saison légèrement en deçà de ses espérances malgré deux victoires en Australie, une sur l’UAE Tour et une sur Tirreno-Adriatico, il avait été disqualifié sur la troisième étape du Tour d’Italie alors qu’il avait coupé la ligne en tête. Il a pris sa revanche sur la Grande-Boucle en s’imposant à Nancy puis après la machine était partie. Petit retour sur son mois d’Août où il a enchainé trois succès : la Ride London, le Championnat d’Europe et la classique Hamburg. Chapeau !

N°5 Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step)

Fabio Jakobsen Champion des Pays-Bas | © Sigfrid Eggers

C’est le coéquipier d’Elia Viviani, le jeune Fabio Jakobsen âgé de 23 ans a la chance de pouvoir suivre ses traces. Il le fait déjà très bien avec 8 victoires cette saison dont le titre de Champion des Pays-Bas et deux succès sur la Vuelta lors de la 4ème et dernière étape. Il fait son petit bout de chemin dans la grosse écurie du Wolf Pack.