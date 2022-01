Blessé, Chris Froome interrompt son entraînement et aura un début de saison modifié

Publié le 03/01/2022 17:30

Chris Froome a dû interrompre son entraînement de début de saison après avoir ressenti une douleur au genou. Son programme d’entraînement est chamboulé tout comme son début de saison.

Âgé de 36, le quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome, a toujours des fourmis dans les jambes et espère être compétitif pour cette saison 2022 avec son équipe Israël Start-Up Nation. Le coureur britannique va toutefois devoir sa stratégie. Il vient en effet d’indiquer que cette blessure va le contraindre à revoir complètement son entraînement de début de saison en commençant par une semaine d’abstinence de vélo suivie d’une reprise très progressive.

Une douleur au genou pour Chris Froome

C’est via une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube que Chris Froome a évoqué sa blessure. Après avoir fait le point sur l’année 2021, le coureur britannique a parlé d’une douleur qu’il ressentait au niveau du genou : « Depuis une dizaine de jours, je ressens une douleur assez importante à l'extérieur de mon genou lorsque je pédale » avant de poursuivre : « Les scans ont essentiellement montré que j'ai endommagé mon tendon TFL (tenseur du fascia latae), qui est là où la bande IT (ilio-tibiale) se connecte sur le côté du genou ».

Le coureur a expliqué que cette blessure est sans doute due à une reprise de l’entraînement trop intensive après les vacances : « Malheureusement, je pense qu'en reprenant l'entraînement ces deux dernières semaines, j'ai peut-être été un peu trop enthousiaste, en poussant un peu trop. C'était après quelques semaines sans vélo et peut-être que le corps n'était pas prêt à pousser aussi fort. Cela s'est aggravé et a causé une petite inflammation ».

Un entraînement et une reprise chamboulés

Pour le coureur de l’équipe Israël Start-Up Nation, c’est toute la préparation de début de saison qui est mise à plat. Le britannique devra en effet, non seulement ne pas remonter sur le vélo pendant une semaine, mais aussi alléger son programme d’entraînement pour les semaines suivantes : « C'est assez délicat. Je dois m'absenter complètement du vélo pendant près d'une semaine avant de commencer à m'entraîner très progressivement sans charge pendant les deux ou trois semaines suivantes » explique-t-il dans sa vidéo.

C’est aussi son programme de saison de course qui pourrait être revu, repensé et adapté : « C'est définitivement un revers pour moi. Je ne sais pas trop où je vais commencer la saison de course. Cela va certainement tout repousser légèrement ». Le quadruple maillot jaune reste toutefois optimiste sur les modifications que cela implique : « C'est malheureux mais je vais devoir en tirer le meilleur parti et continuer à travailler sur les choses que je peux faire en dehors du vélo, m'assurer de faire beaucoup de travail de base, de renforcer les muscles que je peux travailler sans stresser davantage ce tendon ».

Vous pouvez retrouver l’intégralité de la vidéo publiée hier par Chris Froome sur sa chaine YouTube personnelle ici.