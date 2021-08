Bretagne Classic : Pogacar, Van Aert, Alaphilippe tous présents !

Publié le 21/08/2021 17:17

Impressionnant plateau pour la Bretagne Classic 2021 qui sera sans nul doute une épreuve à ne pas rater !

La grande course de Plouay, vivra sa 85e édition le dimanche 29 août 2021. Cette épreuve du calendrier WorldTour, est la Reine des Classiques Bretonnes organisée par le Comité des Fêtes de Plouay au moins depuis 1904 et la victoire du Lorientais René Erl. Elle accueillera cette année 25 équipes au départ et il s'agira de succéder à l'Australien Michael Matthews, vainqueur en 2020. Pour cela ce ne sont pas les prétendants au titre qui manqueront à l’appel avec les favoris Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Wout Van Aert, David Gaudu, Joao Almeida, Jonas Vingegaard, Jakob Fuglsang ou encore Simon Yates !

Le circuit 2021 a été pensé sous la forme d'une grande boucle atteignant 250 km, on retrouve l'esprit des belles classiques bretonnes des années 1920-1930 tels "Le Circuit d'Arvor", "Le Circuit du Morbihan et de Cornouaille" ou "Le Circuit Gallo" parmi les innombrables grandes épreuves bretonnes tombées dans les oubliettes de l’histoire, le parcours la forme d'un huit avec pour noeud le centre-ville de Scaër, ville avec un fort attachement à la pratique cycliste, où le peloton passera deux fois. En chemin, 29 communes seront traversées. Les 75 derniers kilomètres on été pensés pour donner une belle course. A Guiscriff, il y aura un secteur de gravel inédit. L’organisation avait besoin d'une bosse comme un "Mont Kemmel" ou un "Molenberg" pour dynamiter la course. et ils ont choisi leur point-clef, Saoutalarin, ce sera leur "hent gwenn" pour paraphraser les Italiens et leurs "strade bianche"... Techniquement, la Bretagne Classic peut être comparée à l'Amstel Gold Race même si les routes rurales de Basse-Bretagne n'ont évidemment rien à voir avec celles du sud-Limbourg.

Parcours de la Bretagne Classic | © Plouay organisation



La Bretagne Classic sera aussi une course intéressante pour préparer le Championnat du Monde disputé trois semaines plus tard en Flandres et ne manquera pas de nous offrir du beau spectacle avec cette année une première historique sur cette Bretagne Classic 2021, la retransmission TV avec 6h de live à suivre sur France 3 et Eurosport - GCN

Profil Bretagne Classic | © Plouay organisation