Championnat du monde route UCI : Une 100ème passionnante

Publié le 11/09/2021 10:00

Un championnat du monde qui s'annonce passionnant alors que les courses se dirigent vers les Flandres, en Belgique, avec des côtes abruptes au menu et un Julian Alaphilippe prêt à défendre son titre.

Copenhague, Liverpool, Zurich, Montréal, San Cristobal, Utsunomiya, Melbourne, Richmond... et maintenant la Flandre. Les Championnats du Monde Route UCI célèbrent leur 100e anniversaire cette année, et après avoir parcouru le monde et en amont de nouveaux déplacements en Australie (2022), en Grande-Bretagne (2023), en Suisse (2024) et en Afrique (2025, dans un pays qui reste à annoncer), l'événement – « le plus grand objectif de tous », comme le dit l'emblématique Lizzie Deignan – s'installe en Flandre pour une édition 2021 très spéciale placée sous le signe de l’histoire de cet événement annuel ou Julian Alaphilippe va tenter de défendre son titre.





Contre la montre en équipe relais mixte

Organisés à Leuven en Flandre du 19 septembre 2021 au 28 septembre 2021, les Championnats du monde sur route 2021 verront le retour du contre la montre en équipe relais mixte avec des équipes de trois hommes et trois femmes du même pays avec un parcours de 22,5km pour les hommes et 22km pour les femmes. Les hommes courront de Knokke-Heist à Bruges et les femmes partiront de Bruges avant de faire une boucle jusqu'à la ville avec le meilleur temps combiné qui déterminera le vainqueur.

Les courses en ligne

Les courses sur route débuteront avec les courses masculines juniors et moins de 23 ans qui auront lieu le vendredi 24 septembre. Les courses féminines juniors et élites auront lieu un jour plus tard, la course sur route masculine élite étant la dernière épreuve le dimanche.

Les championnats de cette année sont un peu différents dans la mesure où tout ne se termine pas au même endroit que les contre-la-montre qui sont des épreuves entre Knokke-Heist et Bruges.

Les courses juniors hommes et femmes se déroulent toutes deux entièrement sur le circuit autour de Louvain, les femmes effectuant cinq tours et les hommes en abordant huit.

La course masculine des moins de 23 ans ainsi que les courses masculines et féminines d'élite commencent toutes à Anvers et sur le célèbre Grote Markt avant de parcourir à la fois le circuit de Louvain (quatre côtes) mais aussi un autre connu sous le nom de circuit Flandrien (six côtes).

Parcours du Championnat du monde route UCI

La course sur route élite hommes se déroule sur une distance importante de 268,3 km avec 2 562 mètres de dénivelé, dont 42 côtes catégorisées le long des deux circuits utilisés après un premier quart de journée plat et une arrivée en légère montée sur le Geldenaaksevest.

course en ligne élite hommes | © Flanders 2021

Dans la course féminine élite, le parcours est plus de 100 km plus court que celui des hommes avec un parcours de 157,7 km mis en place pour décider du prochain champion du monde avec le parcours comprenant un tour du circuit de Louvain et deux tours et demi du circuit Flandrien avec 20 montées .

Profil course en ligne femmes | © Flanders 2021