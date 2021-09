Championnats d'Europe : De l'or pour Zanardi, Gregoire et Riedman

La troisième journée des Championnats d’Europe sur Route 2021 qui se déroulent à Trente s’est achevée avec le triomphe de l’italienne Silvia Zanardi dans la course Femmes Under 23.

Silvia Zanardi a ainsi offert une troisième médaille d’or à l’Italie dans cette épreuve continentale, au terme d’une course spectaculaire et acharnée.

© Bettini Photos

Les athlètes françaises ont tenter de faire une sélection dès le départ avec une longue série d’attaques qui ont peu à peu réduit le peloton des meilleures. Dans les phases finales, un trio s’est formé avec la hongroise Kata Blanka Vas, Silvia Zanardi et Evita Muzic (France).

Au sprint Silvia Zanardi, multiple championne sur piste, s’est nettement imposée sur Vas et la française Muzic.

Chez les Hommes Juniors, victoire du français Romain Gregoire, déjà champion national dans l’épreuve sur route et en contre-la-montre.

Après un départ particulièrement rapide avec une longue série d’attaques qui ont permis à l’italien Pellizzari de se montrer avec le néerlandais Huising et le norvégien Kulset, l’action décisive est née dans le dernier des huit tours de la course.

À environ dix kilomètres de l’arrivée, sur la montée de Povo, un trio s’est formé en tête avec les français Lenny Martinez et Roamin Gregoire et le norvégien Per Strand Hagenes. Les trois coureurs ont de suite collaboré et ont vite gagné suffisamment d’avance pour disputer la victoire dans un sprint à trois.

La ligne d’arrivée de Via Belenzani est franchie par Gregoire qui lève les bras au ciel et s’impose sur Hagenes et sur son compatriote Lenny Martinez, fils de Miguel Martinez, médaille d’or olympique en VTT à Sydney en l’an 2000.

La course réservée aux Femmes Juniors est remportée par l’allemande Linda Riedmann après une course particulièrement acharnée.

Toute la course a été contrôlée par les athlètes italiennes, françaises et russes qui ont tenté de réduire le peloton. Dans le dernier tour, à un peu plus de vingt kilomètres de l’arrivée, une attaque est lancée avec Eleonora Ciabocco et Francesca Barale (Italie), Linda Riedmann (Allemagne), Eglantine Rayer (France), Inna Abaidullina et Alena Ivanchenko (Russie), cette dernière vainqueur de la médaille d’or il y a deux jours dans l’épreuve en contre-la-montre.

Le sprint final a été dominé par l’allemande Riedmann devant Eleonora Ciabocco et Eglantine Rayer.

Demain quatrième journée des Championnats d’Europe UEC 2021 à Trente avec les courses en ligne des Hommes Under 23 et des Femmes Élites.

© Bettini Photos