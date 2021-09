Championnats d'Europe : La Suisse en force avec Marlene Reusser et Stefan Kung

Un an après le succès de Plouay (France), Stefan Kung se confirme comme meilleur spécialiste du contre-la- montre en Europe avec une grande épreuve de force sur les 22,4 kilomètres du parcours. Le suisse, quatrième aux Jeux Olympiques de Tokyo, a été le protagoniste d’une grande deuxième partie de course et a passé l’arrivée avec un temps de 24’29” devant le champion du monde en titre de la spécialité Filippo Ganna (Italie), deuxième en 24’37”, tandis que le belge Remco Evenepoel, vainqueur du titre européen en 2019, termine troisième en 24’44”.

Stefan Kung | © Bettini Photos

Chez les Femmes, Marlene Reusser a confirmé ses capacités dans les épreuves en contre-la-montre en s’imposant nettement sur ses principales adversaires. La suisse termine l’épreuve (22,4 km) en 27’12” (moyenne 49,380 km/h) devant les spécialistes Ellen van Dijk (Pays-Bas), deuxième en 27’32”, et l’allemande Lisa Brennauer, médaille de bronze avec un temps de 28’15”.

Marlène Reusser 2021 | © Bettini Photos



La deuxième journée a débuté avec le contre-la-montre Femmes Under 23 remporté par l’italienne Vittoria Guazzini. La toscane, multiple championne sur piste, a dominé l’épreuve en parcourant les 22,4 kilomètres en 29’02” (moyenne 46,290 km/h), devançant de 38’’ la deuxième, la championne d’Europe en titre Hanna Ludwig (Allemagne) qui arrive avec un temps de 29’40”. Pour compléter le triomphe italien, Elena Pirrone remporte la médaille de bronze (29’47”).

Deux ans après sa victoire de 2019, le danois Johan Price Pjetersen porte à nouveau le maillot de champion d’Europe en contre-la-montre chez les Under 23.

Price Pjetersen s’est nettement imposé (22,4 km en 25’35”) sur le norvégien Soren Waerskjold, deuxième avec un temps de 26’08”, tandis que Daan Hoole (Pays-Bas) termine troisième en 26’09”.

Johan Price Pjetersen | © Bettini Photos



Demain troisième journée des Championnats d’Europe UEC 2021 à Trente avec les premières courses en ligne : celles des Juniors (Hommes et Femmes) et des Femmes Under 23.