Championnats du monde sur route 2021 Elite hommes : les coureurs engagés

Publié le 22/09/2021 06:00

La course en ligne Elite hommes des championnats du monde se déroulera le 26 septembre prochain. Voici les coureurs engagés dans cette épreuve.

Ce dimanche 26 septembre aura lieu la dernière course des championnats du monde de cyclisme sur route avec la très attendue course en ligne Elite homme. L’épreuve de 268,3 km reliera la ville d’Anvers à celle de Louvain en Belgique. 2.500 mètres de dénivelé sont au programme de ce parcours taillé pour les coureurs qui excellent dans les classiques ardennaises. Cependant, de nombreuses équipes pensent que la course se règlera au sprint. Voici la liste provisoire des coureurs qui vont prendre le départ.

Le belge Wout van Aert en grand favori

Le coureur belge Wout van Aert est en grande forme après sa domination dans le Tour de Grande-Bretagne et son excellente seconde place au contre-la-montre des championnats du monde disputé le 19 septembre. Il sera évidemment soutenu par son public et est favori sur ses terres. Côté français, Julian Alaphilippe tentera de conserver son titre, aidé en cela par son coéquipier chez Deceuninck – Quick-Step, Florian Sénéchal.

Notez que le néerlandais Mathieu van der Poel sera bien aligné malgré les doutes sur la récupération de sa blessure au dos après sa chute lors des derniers Jeux Olympiques. L’Italie comptera notamment sur le vainqueur du Benelux Tour, Sonny Colbrelli, pour s’imposer. D’autres nations comme le Danemark, la Slovaquie, la Grande-Bretagne ou bien encore d’autres nations pourraient cependant venir jouer les trouble-fête.

Voici la liste provisoire actuelle pour la course en ligne :

France

ALAPHILIPPE Julian

MADOUAS Valentin

DÉMARE Arnaud

SÉNÉCHAL Florian

LAPORTE Christophe

COSNEFROY Benoît

TURGIS Anthony

CAVAGNA Rémi

Danemark

PEDERSEN Mads

CORT Magnus

ASGREEN Kasper

VALGREN Michael

KRAGH ANDERSEN Søren

HONORÉ Mikkel

KRON Andreas

BJERG Mikkel

WÜRTZ SCHMIDT Mads

Slovénie

POGA?AR Tadej

TRATNIK Jan

MOHORI? Matej

NOVAK Domen

ROGLI? Primož

MEZGEC Luka

PER David

Italie

TRENTIN Matteo

BALLERINI Davide

NIZZOLO Giacomo

GANNA Filippo

COLBRELLI Sonny

MOSCON Gianni

Belgique

VAN AERT Wout

EVENEPOEL Remco

STUYVEN Jasper

BENOOT Tiesj

LAMPAERT Yves

VAN HOOYDONCK Nathan

TEUNS Dylan

Pays-Bas

VAN DER POEL Mathieu

RIESEBEEK Oscar

MOLLEMA Bauke

TEUNISSEN Mike

LANGEVELD Sebastian

VAN BAARLE Dylan

EENKHOORN Pascal

Colombie

URAN Rigoberto

GAVIRIA Fernando

MOLANO Sebastian

HIGUITA Sergio

HODEG Alvaro

SOTO Nelson

HERNANDEZ Jose Tito

CHAVES Esteban

Allemagne

POLITT Nils

SCHACHMANN Max

DEGENKOLB John

STEIMLE Jannik

ARNDT Nikias

ACKERMANN Pascal

KOCH Jonas

Espagne

RODRÍGUEZ Carlos

ARANBURU Alex

SERRANO Gonzalo

ERVITI Imanol

IZAGIRRE Gorka

ADRIÁ Roger

SOTO Antonio

GARCÍA CORTINA Iván

Australie

MATTHEWS Michael

EWAN Caleb

DURBRIDGE Luke

HAAS Nathan

SCHULTZ Nick

SWEENY Harry

STANNARD Robert

SCOTSON Miles

Grande-Bretagne

CAVENDISH Mark

HAYTER Ethan

PIDCOCK Tom

ROWE Luke

STEWART Jake

SWIFT Ben

SWIFT Connor

WRIGHT Fred

Norvège

TILLER Rasmus

KRISTOFF Alexander

EIKING Odd Christian

LAENGEN Vegard Stake

BYSTRØM Sven Erik

HOELGAARD Markus

Roumanie

GROSU Eduard-Michael

Pologne

KWIATKOWSKI Micha?

BODNAR Maciej

ANIO?KOWSKI Stanis?aw

GOLAS Michal

OWSIAN Lukasz

BENEDETTI Cesare

Nouvelle-Zélande

SCULLY Tom

BAUER Jack

BROWN Connor

ARCHBOLD Shane

Irlande

BENNETT Sam

MULLEN Ryan

TOWNSEND Rory

DUNBAR Eddie

Suisse

BISSEGGER Stefan

HIRSCHI Marc

DILLIER Silvan

KÜNG Stefan

SCHÄR Michael

LIENHARD Fabien

Equateur

HARO Wilson

NARVAEZ Jhonatan

Portugal

ALMEIDA João

REIS Rafael

OLIVEIRA Rui

OLIVEIRA Nelson

CARVALHO Andre

GUERREIRO Ruben

Slovaquie

SAGAN Peter

SAGAN Juraj

Etats-Unis

SIMMONS Quinn

MCNULTY Brandon

JORGENSON Matteo

POWLESS Neilson

CRADDOCK Lawson

ROSSKOPF Joey

Autriche

PÖSTLBERGER Lukas

HALLER Marco

GOGL Michael

GAMPER Patrick

République Tchèque

?ERNÝ Josef

ŠTYBAR Zden?k

VAKO? Petr

KUKRLE Michael

Kazakhstan

LUTSENKO Alexey

GRUZDEV Dmitriy

FOMINYKH Daniil

Afrique du sud

JANSE VAN RENSBURG Reinardt

IMPEY Daryl

GIBBONS Ryan

DE BOD Stefan

JULIUS Jayde

Estonie

KANGERT Tanel

LAAS Martin

Luxembourg

GENIETS Kevin

DRUCKER Jempy

KIRSCH Alex

Ukraine

PADUN Mark

Érythrée

GHIRMAY Biniam

Canada

HOULE Hugo

BOIVIN Guillaume

Lettonie

SKUJI?Š Toms

NEILANDS Krists

LIEPI?Š Em?ls

Hongrie

VALTER Attila

Lituanie

ŠIŠKEVI?IUS Evaldas

Azerbaïdjan

ASADOV Elchin

Suède

ERIKSSON Lucas

Grèce

TZORTZAKIS Polychronis

Japon

ARASHIRO Yukiya

Panama

JURADO Christofer

Mexique

FRAYRE Eder

Albanie

SEFA Yiber

Uruguay

FAGUNDEZ Eric Antonio

Venezuela

AULAR Orluis

Biélorussie

RIABUSHENKO Alexandr