Ellen Van Dijk Championne d'Europe et Thibau Nys champion under 23

Publié le 11/09/2021 21:20

La Néerlandaise Ellen van Dijk succède à sa compatriote Annemiek van Vleuten au palmarès. La course en ligne Hommes Under 23 a été remportée par le talent belge Thibau Nys.

Après avoir obtenu une deuxième place dans le contre-la-montre de mercredi, Ellen van Dijk remporte aujourd’hui à Trente (Italie) le titre européen de la course sur route Femmes Élites.

La forte néerlandaise a été la protagoniste d’une véritable épreuve de force où elle a pédalé seule en tête dans les vingt-cinq derniers kilomètres de course : après avoir égrainé le peloton, elle parvient à lâcher l’allemande Kasper, la française Biannic et l’italienne Paladin avec lesquelles elle avait attaqué à près de cinquante kilomètres de l’arrivée.

Dans les phases finales, Van Dijk gagne encore du terrain et finit par passer la ligne d’arrivée de Piazza Duomo, où le public est venu nombreux, avec une avance de 1’18” sur le petit groupe des poursuivantes réglé au sprint par l’allemande Liane Lippert devant la lithuanienne Rasa Lelevyte.

La journée a débuté par la course en ligne Hommes Under 23 remportée par le talent belge Thibau Nys, ex champion d’Europe en cyclo-cross. La course est partie très vite avec une moyenne élevée dès le départ et une longue série d’attaques qui ont égrainé le peloton des meilleurs. Dans le dernier tour, le belge Van Eetvelt prend une belle avance, qui s’élève jusqu’à 25”.

Sous l’impulsion de l’Italie avec Filippo Zana, le groupe des meilleurs parvient à reprendre l’attaquant. Dans le final, Zana tente en vain une attaque solitaire à deux kilomètres de l’arrivée. Le sprint à sept est alors inévitable et Thibau Nys s’impose, les bras levés au ciel, devant Filippo Baroncini (Italie) et Juan Ayuso (Espagne).





Demain les Championnats d’Europe 2021 se termineront avec la course Hommes Élites (179,2 km, départ à 14h30). Parmi les coureurs qui y participeront, le triple champion du monde, vainqueur du premier titre européen Élites en 2016, le slovaque Peter Sagan, qui croisera sur sa route d’autres coureurs qui ont déjà porté le maillot de Champion d’Europe : le norvégien Alexander Kristoff, premier en 2017, et l’italien Matteo Trentin qui remporta le titre en 2018. Avec eux, entre autres, les belges Philippe Gilbert et Remco Evenepoel, ex champion d’Europe en contre-la-montre en 2019, et le slovène vainqueur des dernières éditions du Tour de France, Tadej Pogacar.