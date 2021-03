Publié le 27/02/2021 19:32

L'Italien Davide Ballerini (Deceuninck Quick Step) s'offre le Het Nieuwsblad en l'emportant au sprint. Chez les femmes la Championne du Monde Anna Van der Breggen (SD Worx) s'impose en solitaire.

Enfin, le week-end d’ouverture des classiques ! Comme la tradition le veut, l’Omloop Het Nieuwsblad ouvre le bal : entre Gent et Ninove. Molenberg, Leberg, Mur de Grammont, Bosberg, tant de noms que les amateurs de cyclisme connaissent. Monts et pavés sont donc au programme, sous une météo clémente pour la Belgique, avec une dizaine de degrés et du soleil.

Davide Ballerini au sprint | © Getty Sport

Comme chaque année, le Molenberg à un peu plus de 50 kilomètres de l’arrivée est un point clé, un groupe d’une grosse dizaine de coureurs est sorti sur le sommet : 3 Deceuninck Quick Step dont Alaphilippe, le Luxembourgeois Kevin Geniets (Groupama FDJ), Matteo Trentin (UAE Emirates), Christophe Laporte (Cofidis), Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers)… entre-autres. A une trentaine de kilomètres de l’arrivée le Champion du Monde Julian Alaphilippe tente un numéro solitaire, forçant les autres équipes à travailler derrière. Avec un vent défavorable, on assiste à un regroupement général au pied du Mur de Grammont : Alaphilippe – les fuyards – le peloton, tout est à refaire. Gianni Moscon (Ineos Grenadiers) a tenté sa chance mais un sprint en comité réduit était inévitable.

Alaphilippe et Lampaerts en équipiers modèles, suivi d’Asgreen, Sénéchal en poisson pilote, le combo parfait pour mettre l’Italien Davide Ballerini sur orbite. Le coureur de 26 ans s’impose donc sur le Het Nieuwsblad et signe déjà sa 3ème victoire de la saison, après deux succès sur le Tour de la Provence. Il devance le jeune Britannique Jake Stewart (Groupama-FDJ), qui prend une belle deuxième place à seulement 21 ans, et le Belge Sep Vanmarcke (Israel Start Up Nation) complète le podium.

Davide Ballerini s'offre le Het Nieuwsblad | © Getty Sport

Du côté des femmes, trois concurrentes ont ouvert la route pendant une cinquantaine de kilomètres, avant de se faire reprendre au niveau du Molenberg, premier juge de paix du jour, comme chez les hommes. Au même moment, la formation SD Worx met un gros coup de forcing, faisant littéralement exploser le peloton puisqu’on retrouve moins de 30 filles en tête. En surnombre à l’avant, la SD Worx a bien joué en envoyant la Néerlandaise Demi Vollering à l’avant. Solide, elle s’est seulement faite reprendre au sommet du Mur de Grammont, par un petit groupe d’une dizaine d’unités composé de Van der Breggen, Blaak, Uttrup-Ludwig, Cavalli, Longo-Borghini, Kopecky, notamment.

Anna Van der Breggen s'impose sur l'Omloop Het Nieuwsblad 2021 | © Getty Sport

On « récupère » 3 minutes puis c’est reparti : attaque d’Anna Van der Breggen dans le dernier mont, le Bosberg. Personne n’a été en mesure de la suivre, la Championne du Monde file seule vers la victoire et s’impose pour la deuxième fois sur l’Omloop Het Nieuwsblad. Derrière quelques concurrentes sont revenues après le Bosberg, dans la partie vent de face. La deuxième place s’est jouée au sprint et c’est la Danoise Emma Cecilie Norsgaard (Movistar) qui règle ce groupe. Amy Pieters (SD Worx) complète le podium.

Autre classique demain avec Kuurne-Bruxelles-Kuurne pour les hommes, et le Grand-Prix Samyn mardi avec son édition féminine et masculine.

Classement Omloop Het Nieuwsblad hommes :

Davide Ballerini (Deceuninck Quick Step) en 4h43’03’’ Jake Stewart (Groupama FDJ) mt Sep Vanmarcke (Israel Start Up Nation) mt Heintich Haussler (Bahrein Victorious) mt Philippe Gilbert (Lotto Soudal) mt Alex Aranburu (Astana) mt Florian Sénéchal (Deceuninck Quick Step) mt Matteo Trentin (UAE Emirates) mt Kevin Geniets (Groupama FDJ) mt Nils Politt (Bora Hansgrohe) mt

Classement Omloop Het Nieuwsblad femmes :

Anna Van der Breggen (SD Worx) en Emma Cecilie Norsgaard (Movistar) mt Amy Pieters (SD Worx) mt Lotte Kopecky (Liv Racing) mt Hannah Barnes (Canyon Sram) mt Marta Bastianelli (Alé BTC Ljubljana) mt Lisa Brennauer (Ceratizit WNT Pro Cycling) mt Grace Brown (BikeExchange) mt Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) mt Elisa Longo-Borghini (Trek Segafredo) mt

Par Maëlle Grossetête