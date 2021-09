Imbroglio autour du recrutement de Victor Koretzky par B&B Hotels

Publié le 21/09/2021 10:30

Le coureur Victor Koretzky aurait été recruté par B&B Hotels / KTM alors qu'il est toujours sous contrat avec KMC-Orbea.

Le coureur qui roule actuellement pour Orbea / KMC en VTT et qui a récemment remporté l’épreuve de VTT XCC de Snowshoe, sa première victoire à ce niveau, termine sa saison avec deux succès en XCO et un en XCC. Deuxième de la coupe du monde Koretzky fait partie de l’élite mondiale du VTT.

© Twitter Victor Koretzky



B&B Hotels / KTM annonce le recrutement de Victor Koretzky

Le 13 septembre 2021, la formation B&B Hotels / KTM annonçait le recrutement pour deux saisons du champion Victor Koretzky, le directeur général Jérôme Pineau avait également commenté l’arrivée : « Nous pensons à lui depuis la création de l'équipe il y a quatre ans. Victor voulait rester concentré à 100% sur le VTT jusqu'aux Jeux de Tokyo et il s'en est bien sorti.Nous pouvons voir comment les vététistes sont capables de performer sur la route et Victor est du calibre de Van Der Poel ou Pidcock. Ses capacités physiques sont exceptionnelles, son agilité et son explosivité aussi, c'est un garçon extraordinaire qui apportera au club toute sa fraîcheur, son côté fun et son goût pour le cyclisme plaisir. Victor est intelligent, le vélo de route fait déjà partie de son quotidien, il saura prendre la mesure du travail à effectuer afin d'adapter ses qualités aux exigences de la route. »

L'équipe KMC-Orbea répond sur Facebook

Mais il semblerait que les choses ne soient pas si simples. En effet toutes les communications à ce sujet ont été retirée des supports de communication de l’équipe B&B Hotel / KTM et son équipe Orbea KM a indiqué sur son compte Facebook :

« Nous prenons note de l'annonce qui a été faite lundi 13 septembre par l'équipe de cyclisme sur route B&B Hotels p/b KTM du recrutement de Victor Koretzky pour la saison 2022.

Victor Koretzky est sous contrat avec le team KMC ORBEA jusqu'au 31 décembre 2022.

Ce contrat stipule le pouvoir décisionnaire du Team KMC ORBEA sur le programme de compétition cycliste de Victor Koretzky dans le cadre institutionnel de l'Union Cycliste Internationale. »

Victor Koretzky pourrait il courir pour deux équipes différentes dans deux catégories distinctes ? Affaire à suivre.

© Facebook KMC-Orbea