La tenue 2022 totalement repensée de la Bora Hansgrohe

Publié le 29/12/2021 14:00

Bora Hansgohe nous présente son New Kit 2022, un maillot totalement repensé et un Specialized Tarmac SL-7 à la déco spécifique.

Les nouvelles tenues Bora-Hansgrohe 2022

Les maillots et les vélos auront un design repensé l’an prochain, avec ses équipementiers Specialized et LeCol qui remplace Sportful pour le textile, la formation Bora Hansgrohe a totalement repensé son maillot 2022, avec des tonalités plus sombres et des motifs plus géométriques.

Le PDG de la marque LeCol affirme que ces maillots et cuissards permettront à la formation de gagner en aérodynamique sur leurs tenues grâce à de nombreux tests réalisés en soufflerie.





"Plus d'une décennie de recherche a été consacrée à l'ensemble de kits que nous avons rassemblé pour l'équipe BORA - hansgrohe. Les heures passées dans la soufflerie ont perfectionné la superposition des tissuset des matériaux respirants à évacuation rapide. Nous nous assurons de fournir les meilleurs vêtements techniques pour aider l'équipe à aller plus vite et plus loin. Chaque détail, des maillots d'équipe, combinaisons et cuissards à bretelles, chaussettes et sous-vêtements, a été conçu pour performer à travers un calendrier de courses WorldTour difficile, et nous sommes ravis de nous associer à une équipe tellement excitante pour la saison."Yanto Baker, Fondateur et PDG de Le Col

Le Specialized Tarmac SL-7 2022 de la Bora-Hansgrohe