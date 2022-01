La tenue UAE Team Emirates 2022

Publié le 01/01/2022 14:00

Gobik et la formation UAE Team Emirates ont dévoilé le maillot 2022.

Gobik et la formation UAE Team Emirates entament une nouvelle année de collaboration. Les coureurs porteront leurs nouvelles couleurs dès le stage d'entraînement qui les attend à partir du 5 janvier à Alicante en Espagne.

Rafal Majka à propos de sa tenue en 2021 :

"C'est ma première année avec cette marque et je suis vraiment impressionné par la qualité. C'est très confortable et élégant. Nous avons l'un des kits les plus stylés du peloton"