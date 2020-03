Publié le 04/03/2020 09:55

Cofidis et Groupama-FDJ toujours bloqués aux Emirats, Lilian Calmejane change de programme, Hugo Hofstetter fou de joie, Chris Froome sur le Tour de Catalogne.

Cofidis toujours bloqué aux Emirates | © Cofidis

Cofidis et Groupama-FDJ toujours bloqués aux Emirats. Les deux formations Françaises sont toujours confinées à l’hôtel à Abu Dhabi. Actuellement dans l’attente des résultats du second test, alors que ceux du premier étaient tous négatifs, les coureurs et les staffs sont dans l’attente et l’incompréhension. « On vient de sonner à ma porte, cela doit être le petit dej déposé au pied de la porte, c’est comme ça qu’on nous apporte nos repas », confie Thierry Vittu président de la Cofidis. Les coureurs tentent de s’occuper en faisant du renforcement musculaire, « histoire de »… à 2 semaines de Milan San Remo.

Lilian Calmejane sur Paris-Nice | © Boucles Drôme Ardèche

Lilian Calmejane change de programme. Initialement prévu sur Tirreno-Adriatico, Lilian Calmejane (Total Direct Energie) change de plan et sera présent sur Paris-Nice afin d’être sûr de courir si l’épreuve italienne est annulée. Il sera accompagné de Jérome Cousin, Jonathan Hivert, Romain Sicard, Niki Terpstra, Anthony Turgis et Dries Van Gestel.

Hugo Hofstetter vainqueur du GP Samyn | © Bettini Photo

Hugo Hofstetter fou de joie. Déjà 6ème sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche, le Français Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) a mis la balle au fond hier sur le GP Samyn. Au terme d’un sprint de costaud en faux plat montant il l’emporte et s’offre son deuxième succès chez les professionnels. Fou de joie, il est heureux de l’emporter le jour de l’anniversaire de sa compagne et ainsi d’offrir ce succès à son équipe qui lui fait confiance et à ses proches. Après la victoire de Rudy Barbier en Argentine, les bleus d’Israël Start-Up Nation vont bien !

Chris Froome sur le Tour de Catalogne | © Ineos

Chris Froome sur le Tour de Catalogne. Actuellement en Afrique du Sud pour s’entraîner, Chris Froome (Ineos) prendra part au Tour de Catalogne du 23 au 29 Mars prochain. Celui qui a repris sa saison sur l’UAE Tour la semaine dernière est en pleine préparation et tente de retrouver 100% de ses capacités pour cet été.

Par Maëlle Grossetête