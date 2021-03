Publié le 15/03/2021 12:07

Van der Poel attaque pour se réchauffer, Wout Van Aert est-il en mesure de remporter Tirreno-Adriatico ?, activation musculaire à la Trek-Segafredo, Primoz Roglic s'est battu jusqu'au bout.

Mathieu Van der Poel sur la 5ème étape de Tirreno-Adriatico | © Dario Beli

VDP attaque pour se réchauffer. La 5ème étape de Tirreno-Adriatico courue sur 205 kilomètres hier dans des conditions difficiles, peut entrer sur la liste des Monuments cyclistes, selon Michal Kwiatkowski. « Pour se réchauffer », Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) a attaqué à plus de 50 kilomètres de l’arrivée. Sur cette « étape des murs », il a une nouvelle fois réalisé un gros numéro en l’emportant en solitaire, avec 10 secondes d’avance sur Tadej Pogacar (UAE Emirates). Le jeune prodige Tchèque, vainqueur de la Grande-Boucle, a qualifié Van der Poel de « King ». Quelle bataille !

Van Aert sur l'étape des murs | © Jumbo-Visma

Wout Van Aert est-il capable de remporter Tirreno-Adriatico ? Le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma) est en train de réaliser un très fort Tirreno-Adriatico. En effet, il compte 4 podiums en 5 étapes, dont une victoire le premier jour. Sa plus « mauvaise » place, 9ème sur l’étape de montagne avec l’arrivée au sommet, où il termine à seulement 45 secondes de Tadej Pogacar. Actuellement deuxième du général à 1’15’’ de Pogacar, peut-il être en mesure de prendre les commandes ? Il reste deux étapes, une vallonnée pour les baroudeurs ou sprinteurs aujourd’hui, et un contre-la-montre de 10 kilomètres complètement plat demain. Cela semble compliqué, mais sait-on jamais, réponse demain après-midi !

Edward Theuns s'échauffe | © Capture Tweet

Activation musculaire à la Trek-Segafredo. Du côté de Paris-Nice et de la Trek-Segafredo ça rigole ! Edward Theuns innove sur l’activation d’avant course avec une sorte de « galipette » dans le bus. Ambiance détendue, tout roule !

Primoz Roglic chute sur la dernière étape de Paris-Nice | © Jumbo-Visma

Primoz Roglic s’est battu jusqu’au bout. Porteur du maillot jaune hier matin, le Slovène Primoz Roglic a été victime d’une chute dans le final de la dernière étape de Paris-Nice. Alors qu’il n’avait plus d’équipier à ses côtés, le leader de la Jumbo-Visma a dû se débrouiller seul. « A bloc » jusqu’à la ligne, il concède plus de 3 minutes sur la ligne et perd ainsi son maillot de leader. Chapeau à Roglic, un coureur avec un gros mental qui n’a rien lâché jusqu’au bout. C’est l’Allemand Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) qui remporte la 79ème édition de Paris-Nice.

Par Maëlle Grossetête