Le maillot Lotto Soudal 2022 a été présenté

Publié le 18/12/2021 07:00

Lotto Soudal et son partenaire textile Vermac ont présenté la mouture 2022 du maillot de l'équipe.

Pas de révolution, mais de l'évolution chez Lotto Soudal

Le maillot 2022 reprend les codes rouge, noir et blanc que l'on connait tous mais le maillot évolue, cela devient un maillot rouge avec des détails noirs et blancs. La couleur noire présente sur la partie supérieure épaules et manches du maillot laisse place au rouge et le noir se retrouve relégué en bout de manche.

Le blanc prend aussi plus d'importance, le logo Lotto un temps blanc sur rouge s'affiche désormais en rouge sur fond blanc.