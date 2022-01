Le nouveau maillot Cofidis 2022 avec Van Rysel

Publié le 07/01/2022 07:00

À l’occasion de la conférence de presse de présentation de l’équipe Cofidis qui se tenait hier, le nouveau maillot de la formation a été présenté.

Le nouveau maillot Cofidis 2022

Ce nouveau maillot marque le début de la collaboration avec Van Rysel, la marque du groupe Decathlon. Il vient marquer une rupture nette avec l’ancien maillot de la formation, les bras et épaules passent du rouge au blanc, mais les couleurs de prédilection.

La marque Van Rysel explique en détail la conception de ce nouveau maillot : « Nous avons souhaité un maillot rupturiste tout en conservant les codes identitaires de la formation.

Nous avons voulu créer un graphisme dynamique, cohérent avec notre style sobre et élégant, tout en permettant de jouer les couleurs traditionnelles de Cofidis.

Sur la tenue de course, nous avons volontairement passé sous silence le jaune identitaire de Cofidis pour se concentrer sur 3 couleurs : le rouge, le noir et le blanc afin d'être plus forts, plus impactants. La tenue d'entraînement fait honneur au jaune apportant plus de visibilité donc plus de sécurité aux coureurs. Nous sommes venus renverser le logo Cofidis à la verticale sur l'avant et l'arrière et en oversize, pour faciliter sa lecture et apporter plus de modernisme. Cela permet au maillot d'être singulier dans le peloton et de se détacher des autres formations.

Le logo Cofidis apparaît sans son soleil à l'avant pour mettre en valeur sa typographie très sobre et moderne. Le soleil est joué à l'arrière pour animer le dos des coureurs. »

Maillot de Mickaël Carlier