Le parcours du Tour de Pologne 2022 dévoilé

Publié le 27/11/2021 18:00

Aujourd’hui 27 novembre, a eu lieu la présentation officielle du parcours de la prochaine édition du Tour de Pologne UCI WorldTour.

Czeslaw Lang, ancien coureur cycliste et directeur du Tour de Pologne, a présenté en détail les sept étapes de la course, qui se déroulera du 30 juillet au 5 août 2022.

« Le jour qu'attendaient tous les fans du Tour de Pologne est arrivé. Nous voulons vous montrer ce sur quoi nous travaillons depuis plusieurs mois plus tôt que d’habitude » - a déclaré Czeslaw Lang, le directeur général de la course.







Comme lors de l'édition précédente, les cyclistes devront s'affronter sur un parcours assez varié, qui comprendra des montées courtes, raides et décisives. En 2022, la course débutera le 30 juillet à Kielce et se terminera le 5 août à Cracovie. Le contre-la-montre individuel sera à nouveau le point clé de la course. En 2022, le parcours de cette étape conduira fortement en montée, les cyclistes devront franchir un dénivelé de 415 mètres.

Parcours du Tour de Pologne 2022 UCI WorldTour

Étape 1 – KIELCE – LUBLIN / 220.9 KM

Étape 2 – CHELM – ZAMOSC / 203.9 KM

Étape 3 – KRASNIK, POWIAT KRASNICKI – PRZEMYSL / 229.7 KM

Étape 4 – LESKO, POWIAT LESKI – SANOK / 176.8 KM

Étape 5 – LANCUT – RZESZÓW / 205 KM

Étape 6 – SZAFLARY – BUKOVINA RESORT / 15.4 KM

Étape 7 – VALSIR, SKAWINA – KRAKÓW / 175 KM





« 90 % du parcours du Tour de Pologne 2022 était déjà tracé à l'issue de la 78e édition, qui s'est terminée par la victoire de João Almeida. - Nous travaillons sur le nouveau tracé depuis plusieurs mois. Maintenant, comme d'habitude, nous allons la chouchouter pour offrir une grande expérience aux cyclistes, aux équipes et à nos fervents fans »- résume le vice-champion olympique, Czeslaw Lang.