Publié le 19/12/2019 19:03

Loic Chetout s'évade à moto, la Canyon-Sram reste colorée, travailler avec le sourire chez Groupama-FDJ, une sortie mixte pour terminer le stage à la Trek-Segafredo.

Evasion à moto | © L.Chetout

Loic Chetout s‘évade à moto. Depuis la fin de la saison mais surtout la fin de sa carrière cycliste malheureusement prématurée, Loic Chetout en profite pour s’évader sur sa moto ou avec son van. Dormir à l’extérieur près d’un feu de camp et se réveiller dans de magnifiques paysages, le tout avec une bonne bande de copains, c’est sa façon à lui de prendre du recul, de se déconnecter du monde quelques instants.

Le nouveau maillot de la Canyon-Sram | © Thomas Maheux

La Canyon-Sram reste colorée. La formation féminine Canyon-Sram a présenté son nouveau maillot et c’est le cas de le dire, il est de toutes les couleurs. L’avant et l’arrière, la droite et la gauche présentent des couleurs différentes. Cela suit le style de cette équipe et Rapha ne cesse de proposer de jolies évolutions. Ca va en jeter sur les routes !

Démare et Pinot mènent le rythme | © Groupama-FDJ

Travailler avec le sourire chez Groupama-FDJ. Comme un bon nombre des équipes professionnelles, le premier stage de pré saison touche à sa fin après une dizaine de jours à accumuler les heures de selle sous le soleil espagnol. Les Français Arnaud Démare et Thibaut Pinot mènent le rythme et la bonne humeur est au rendez-vous. En parallèle des nombreux kilomètres, des entretiens avec les directeurs sportifs pour programmer la future saison sont au programme, tout comme le traditionnel shooting photo et des échanges importants avec les sponsors.

Sortie mixte pour clôturer le stage | © Trek Segafredo

Sortie mixte pour terminer le stage à la Trek-Segafredo. La Trek-Segafredo est une des rares équipes qui n’était pas en Espagne mais en Italie pour le premier rassemblement de l’hiver. C’est en Sicile que les cyclistes se sont retrouvés et lors de la dernière journée de stage une sortie commune femmes et hommes étaient au programme pour environ 6 heures de bicyclette. Une bonne façon d’échanger, de prendre des conseils, de s’informer, de rigoler, tout en accumulant de précieux kilomètres.

Par Maëlle Grossetête