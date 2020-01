Publié le 21/01/2020 11:15

Les grimpeurs de la Groupama-FDJ à Tenerife, la saison débute bien pour la Cofidis, la tempête à Calpe, Audrey Cordon-Ragot fait la sieste sur son vélo de chrono, Romain Bardet découvre l'Australie.

Les grimpeurs de la Groupama-FDJ à Tenerife | © Rudy Molard

Les grimpeurs de la Groupama-FDJ à Tenerife. Thibaut Pinot, David Gaudu et Rudy Molard, entre-autres sont actuellement du côté de Tenerife pour un stage en altitude près du fameux volcan El Teide. Comme en 2019 la préparation avait été bonne grâce à ce stage, re belotte un an après. Le programme est assez simple avec de longues sorties à vélo, et beaucoup de repos et de récupération pour encaisser les charges en altitude.

La Cofidis débute fort | © Capture Tweet

La saison débute bien pour la Cofidis.La formation française de Cédric Vasseur commence fort l’année avec déjà une victoire sur la Tropicale Amissa Bongo, où Attilio Viviani s’est imposé au sprint sur la première étape. De l’autre côté du monde, Elia Viviani et Simone Consonni étaient déjà montés sur la 2ème et 3ème marche du podium de la Schwalbe Classic dimanche, en Australie. Les changements apportés par Cédric Vasseur semblent porter leurs fruits, que ça continue.

Tempête à Calpe | © Q.Jauregui

C’est la tempête à Calpe. Calpe, Denia, Alicante… Tant de villes où les équipes professionnelles se dirigent afin d’enchaîner des heures d’entraînements dans de bonnes conditions climatiques. C’était sans compter sur la tempête qui a touché Calpe, des vagues énormes et quelques inondations. Impossible de sortir le vélo, Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale) va rester à l’intérieur : home-trainer, journée de repos, massage, séance de musculation… Les coureurs ne s’ennuieront pas.

Audrey Cordon-Ragot fait la sieste sur son vélo de chrono | © L.Deignan

Une position de chrono confortable pour Audrey Cordon-Ragot. A l’aise en contre-la-montre, la Bretonne Audrey Cordon-Ragot profite de l’hiver pour peaufiner sa position, son matériel… Des détails qui feront la différence. Et elle est tellement confortable sur son vélo qu’elle peut même faire une petite sieste…

Bardet découvre l'Australie | © AG2R La Mondiale

Romain Bardet a repris en Australie. L’Auvergnat Romain Bardet a remis un dossard du côté d’Adélaïde et le Tour Down Under. Celui qui avait terminé la saison dernière à l’issu du Tour de France a pris le temps de se régénérer et de se fixer un tout nouveau programme pour 2020 avec la découverte des courses australiennes et le Giro comme premier objectif.

Par Maëlle Grossetête