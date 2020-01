Publié le 29/01/2020 07:00

Remco Evenepoel avait rêvé de ce chrono, Annemiek Van Vleuten de retour en Colombie, Rudy Barbier débloque le compteur très tôt, Sam Bennett découvre le surf.

Remco Evenepoel avait rêvé de sa victoire | © Sigfrid Eggers

Remco Evenepoel avait rêvé de ce chrono. Le jeune Belge s’est réveillé comme ça le matin du contre-la-montre sur la Vuelta San Juan en Argentine. Il a dominé les débats puisqu’il l’emporte avec 32 secondes d’avance sur son premier poursuivant, l’Italien Filippo Ganna. Il s’offre sa première victoire avec sa tunique de Champion d’Europe. Il avait probablement rêvé de ce succès et il l’a fait, chapeau ! L'année commence fort.

Fin de la préparation en Colombie | © A. Van Vleuten

Annemiek Van Vleuten de retour en Colombie. La Néerlandaise est de retour en Colombie après un premier passage en fin d’année 2019. Après avoir passé les fêtes de fin d’année en famille aux Pays-Bas et effectué un bike trip avec l’équipe masculine de la Mitchelton-Scott, Annemiek Van Vleuten est à nouveau en Colombie pour peaufiner sa préparation en vue des classiques. Du travail en altitude avec beaucoup de dénivelé positif accumulé, la saison se prépare dur.

Rudy Barbier s'impose sur sa première course | © Tour de San Juan

Rudy Barbier débloque le compteur très tôt. Pour sa première course de la saison le Nordiste Rudy Barbier (Israël Start-Up Nation) a frappé un grand coup. Il a en effet remporté la première étape du Tour de San Juan en revenant « de loin » sur le sprint final. Compteur débloqué, cela promet une belle saison pour le Français. Il qualifie cette journée comme étant « incroyable », on espère qu’il y en aura d’autres.

Sam Bennett découvre le surf | © Cadel Evans

Sam Bennett découvre le surf. L’Irlandais Sam Bennett (Deceuninck – Quick Step) s’est initié au surf à Geelong en Australie. Entre le Tour Down Under et les courses à venir avec la Race Torquay demain et la Cadel Evans dimanche, le sprinteur du Wolf Pack a trouvé un moyen de récupérer, d’essayer autre chose et ça a l’air fun. Sympa ce que propose les organisateurs de la Cadel Evans Great Ocean Road Race aux coureurs.

Par Maëlle Grossetête