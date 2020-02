Publié le 26/02/2020 08:30

Primoz Roglic se prépare au Teide, Arnaud Démare déjà sur le podium, Audrey Cordon-Ragot prête pour la Belgique, Thomas De Gendt sous le soleil espagnol.

Primoz Roglic au Teide | © P.Roglic

Primoz Roglic se prépare au Teide. Le Slovaque Primoz Roglic (Jumbo-Visma) se prépare actuellement près du Teide en altitude avec ses équipiers Steven Kruijswijk, Wout van Aert et Mike Teunissen. Un cas de corona virus a été détecté dans un des hotels de l’île mais la direction de l’équipe a décidé de ne pas bousculer leur plan. L’entraînement continue et le groupe des classiques se rendra en Belgique jeudi pour le fameux week-end d’ouverture.

Arnaud Démare 3ème à Dubai | © Pressport

Arnaud Démare déjà sur le podium. Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a repris sa saison sur l’UAE Tour du côté de Dubaï. Il a confié avoir pris la décision de se recentrer sur les sprints et non sur ses « courses de cœur » en Belgique. Le but étant de lever le plus possible les bras et c’est sur les arrivées massives qu’il se débrouille le mieux. Il a terminé sur le podium de la deuxième étape sur une arrivée pour puncheurs, remportée par Caleb Ewan, de bon augure pour la suite.

Fin de stage pour Audrey Cordon-Ragot | © Trek Segafredo

Audrey Cordon-Ragot prête pour la Belgique. La Bretonne Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) a échappé au crachin breton en partant s’entraîner en Espagne. Une grosse semaine de stage intensif a été réalisé avec son équipe, du travail de qualité puis des arrêts cafés avant de rentrer à l’hôtel, sans oublier les pauses photos pour immortaliser la belle vue. Elle débutera sa saison samedi sur l’Omloop Het Nieuwsblad, où les conditions seront certainement moins clémentes.

Thomas De Gendt grimpe pour la vue | © T.De Gendt

Thomas De Gendt sous le soleil espagnol. Après avoir débuté l’exercice 2020 en Australie, Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) a opté pour le soleil de la Catalogne afin de mettre toutes les chances de son côté pour ne pas tomber malade. « Après le col le plus difficile tu obtiens la meilleure vue », publie-t-il. Et oui, on n’a rien sans rien.

Par Maëlle Grossetête