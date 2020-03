Publié le 18/03/2020 10:57

Que font les pros durant cette période de confinement ? Des puzzles, du yoga, du home-trainer ou encore du monocycle, les idées ne manquent pas. Ils montrent l'exemple à suivre en restant chez eux.

Retour en enfance | © Pauline Ferrand-Prévôt

Objectif puzzle pour Pauline Ferrand-Prévôt. Retour en enfance pour Pauline Ferrand-Prévôt (Canyon-Sram). Pour se divertir entre les séances de gainage et d'home-trainer, elle a opté pour un puzzle. Pas mal pour éviter de passer trop de temps sur son téléphone à rafraichir sans cesse la page d’actualité des réseaux sociaux. Et c'est encore plus sympa quand c'est un puzzle de soi-même.

Romain Bardet profite de l'instant présent | © R.Bardet

Romain Bardet profite de l’instant présent. Tout jeune papa, l’Auvergnat Romain Bardet (AG2R La Mondiale) n’a pas le temps de s’ennuyer malgré la période que nous traversons. Il peut ainsi profiter à 100% de son petit garçon prénommé Angus, des moments uniques dans une vie.

Du yoga au programme | © J.Allen

Jessica Allen fait du yoga. Déjà la troisième journée de quarantaine en Espagne et la cycliste de la Mitchelton-Scott Jessica Allen a mis en place une certaine routine pour ne pas se laisser aller. Cela comprend des séances de yoga qui lui permettent de se relaxer tout en travaillant son gainage, en faisant "qu’un avec son corps". Des exercices utiles pour la vie de tous les jours, que l’on soit cycliste ou non.

Petite séance de monocycle | © S.Guglielmi

Simon Guglielmi entre vélo et proprioception. Une autre solution pour passer le temps, se lancer un petit défi de monocycle. Et oui, c’est possible de « tourner les jambes » à l’extérieur, sur la terrasse bien entendu. Simon Guglielmi (Groupama-FDJ) s’amuse sur son monocycle et travaille aussi bien la coordination que son équilibre.

La garage aménagé | © Lilian Calmejane

La nouvelle salle de jeu de Lilian Calmejane. Rester à la maison ne veut pas dire ne rien faire. Comme beaucoup de cyclistes, amateurs et pros, Lilian Calmejane (Total Direct Energie) a aménagé son garage afin de pouvoir effectuer des séances de renforcement et du home-trainer. Ce n’est certes pas le plus amusant mais avec de la bonne musique, de la motivation, on peut réaliser de belles séances qualitatives.

Par Maëlle Grossetête