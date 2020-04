Publié le 10/04/2020 07:00

Après plus de 3 semaines de confinement les coureurs vont bien. Découvrez comment ils s'occupent, entre découverte de Tiktok, détente au soleil, coiffeur à domicile... Sans oublier de monter sur le vélo et faire un peu de gainage.

Défi gainage pour Froome | © C.Froome

Chris Froome sur Tiktok. Confinement oblige. Chris Froome (Ineos) est à la page des réseaux sociaux avec son propre compte Tiktok, l’application en vogue du moment. Il s’est amusé à reproduire l’un des enchainements de gainage qui tourne sur les réseaux. Allez faire un tour !

Repas du soir après une longue sortie | © Remco Evenepoel

La récompense pour Remco Evenepoel. Après une longue sortie de 200 kilomètres à travers la Flandre, le Belge Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step) s’est fait plaisir le soir. Rien de mieux que des frites belges pour refaire le stock après une grosse journée. Pas de course en ligne de mire mais il ne perd pas le cap, les kilomètres s’enchainent.

Météo optimale pour bronzer | © C.Venturini

Clément Venturini soigne son bronzage. Depuis le début du confinement la météo est plus que clémente avec nous, on ne peut pas s'en plaindre. Du côté de Lyon, Clément Venturini (AG2R La Mondiale) ne dira pas le contraire et il sait en profiter. Entraînement puis baignade, histoire de peaufiner son bronzage cycliste. Pas mal la récup.

Coiffure à domicile | © Geraint Thomas

Coiffeur à domicile pour Geraint Thomas. Les coiffeurs étant actuellement fermés, Geraint Thomas (Ineos) a été obligé de passer à l’acte. Il s’est improvisé coiffeur et a enlevé une bonne dose de cheveux. Il n’a pas souhaité partager le résultat final… Surprise.

Gainage pour Julian Alaphilippe | © J.Alaphilippe

Julian Alaphilippe n’oublie pas le gainage. Confiné chez lui en Andorre, le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) reste concentré et n’oublie pas un point important, le gainage. Avant de monter sur le home-trainer, une petite session de PPG est au programme, le tout avec le sourire !

Par Maëlle Grossetête