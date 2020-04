Publié le 16/04/2020 09:55

Nicolas Roche mis à rude épreuve, 3 jours à 12 heures de vélo pour Geraint Thomas, la joie des coureurs avec l'annonce du Tour, Pauline Ferrand-Prévôt à de la compagnie, Larry Warbasse dans le grand froid.

Nicolas Roche a souffert | © N.Roche

Nicolas Roche mis à rude épreuve. Le coureur de la Sunweb Nicolas Roche a été challengé par son ami Rudy Molard. Il s’est laissé prendre au jeu pour participer à une course sur Zwift et il l’a « regretté ». 45 minutes et 179bpm de moyenne, c’est ce que l’on appelle être à bloc. Une bonne façon de garder le rythme de l’effort intense entre amis, même s’il ne faut pas en abuser.

La belle action du Gallois | © Geraint Thomas

3 jours à 12h de vélo pour Geraint Thomas. En soutien au personnel soignant le Gallois Geraint Thomas (Ineos) a décidé de rouler 12 heures de suite, et ce pendant 3 jours consécutifs, afin de représenter le rythme de travail du personnel de santé durant cette période. Un défi relevé, où une cagnotte est ouverte et sera reversée aux établissements de soins. Chapeau.

Le Tour en Septembre | © TDF

La joie des coureurs avec l’annonce du Tour. Ca y est, c’est officiel ! Le Tour aura bien lieu cette année, du 29 Août au 20 Septembre prochain, sur un parcours inchangé pour le moment. De quoi satisfaire tous les coureurs, enfin un peu de visibilité sur la suite. Comme on dit, « il y a toujours des jours meilleurs ». Continuez d’être sérieux et ce ne sera plus qu’un mauvais passage.

Avec de la compagnie c'est mieux | © PFP

Pauline Ferrand-Prévôt à de la compagnie. L’une sur home-trainer, l’autre sur le tapis de course. Voilà comment Pauline Ferrand-Prévôt (Canyon Sram) fait passer ses entraînements plus vites. En plein sous le soleil, elle peaufine également le bronzage, bien vu !

Dans le grand froid | © Larry Warbasse

Larry Warbasse dans le grand froid. L’Américain Larry Warbasse (AG2R La Mondiale) est retourné chez lui, dans le grand froid comme il dit. L’occasion pour lui de passer du temps en famille, de profiter de la période de Pâques, entre-autres… Chose qu’il n’avait pas fait depuis près de 10 ans.

Par Maëlle Grossetête