Publié le 23/07/2020 17:58

Le staff de la FFC reconnait les futurs mondiaux, une reprise masquée en Espagne, stage montagne avant de remettre un dossard pour AG2R La Mondiale, Remco Evenepoel sous contrôle.

Reco des Championnats du Monde à Martigny | © FFC

Le staff de la FFC reconnait les futurs mondiaux. Les sélectionneurs de l’Equipe de France Thomas Voeckler et Paul Brousse ont été reconnaitre le parcours des prochains Championnats du Monde qui se dérouleront à Martigny en Suisse. « On a fait exprès de monter très doucement la côte de 4km à 10% pour bien repérer les pièges. Un scoop : un sprinteur ne sera pas champion du monde », plaisante Voeckler.

Une reprise masquée | © Trek-Segafredo

Une reprise masquée en Espagne. Aujourd’hui s’est déroulée la reprise des compétitions au Pays-Basque, avec un protocole strict à suivre, dont le port du masque à la présentation des équipes et jusqu’au départ. Ca fait du bien de suivre à nouveau des courses !

Fin de stage à la montagne | © AG2R La Mondiale

Stage montagne avant la reprise pour AG2R La Mondiale. La formation ciel et terre vient de terminer un stage intensif à la montagne dans les Alpes. Bardet, Latour, Cosnefroy, Paret-Peintre… sont prêts à remettre un dossard.

Remco Evenepoel au service course | © Wout Beel

Remco Evenepoel sous contrôle. Le jeune Belge du Wolf-Pack aime passer du temps au service course de l’équipe. On sait que chaque détail compte et le matériel n’est pas à négliger. Son regard en dit long...

Par Maëlle Grossetête