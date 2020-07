Publié le 29/07/2020 16:37

Larry Warbasse admire Remco Evenepoel, check du coude entre Spratt et Van Vleuten, Julian Alaphilippe reconnait les Strade, prise de la température avant la course.

Larry Warbasse admire Remco Evenepoel. Le coureur d’AG2R La Mondiale Larry Warbasse reconnait et admire la puissance du jeune talent Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Sur la première étape du Tour de Burgos le Belge est parti seul en échappée à moins de 30km de l’arrivée, personne n’a pu tenir la roue, impressionnant. « Chapeau de rendre les courses de vélo incroyables à regarder », confie Warbasse sur son compte Twitter.

Larry Warbasse admiratif | © Capture Twitter

Check du coude. Amanda Spratt et Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott) respectent les distances barrières en se faisant un check avec la coude après la course. « En route pour les Strade Bianche et pour plus de check de coudes », plaisante l'Australienne Amanda Spratt.

Check du coude | © Twilcha

Julian Alaphilippe reconnait les Strade. Le Français est arrivé en Italie pour reconnaitre les Strade Bianche, épreuve qu’il avait remporté l’an dernier. Celui qui n’a pas couru depuis le 8 Mars a hâte d’en découdre sur un parcours qu’il affectionne particulièrement.

Reconnaissance des Strade | © Julian Alaphilippe

Prise de la température avant la course. Le contrôle de la température pour la sécurité des coureurs et de toutes les personnes autour de la course fait partie des nouvelles mesures à respecter. Ici le Champion du Monde Mads Pedersen (Trek-Segafredo) juste avant le départ de l’étape à Burgos.

Prise de la température | © Trek-Segafredo

Par Maëlle Grossetête