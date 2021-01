Publié le 23/01/2021 18:00

Annemiek Van Vleuten roule avec les gars de la Movistar, Shara Marche nutritionniste chez Team SD Worx, Arnaud Démare sur le Tour avec ambitions, la vie est belle pour Mathieu Van der Poel.

Annemiek Van Vleuten roule avec les hommes | © Capture Strava

Annemiek Van Vleuten roule avec les gars de la Movistar. Nouvelle recrue de la Movistar, la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten est actuellement en stage en Espagne avec sa nouvelle équipe. Les filles et les hommes sont sur place, Van Vleuten partage des sorties,… avec les gars ! A l’image de celle-là, de 220km à près de 36km/h de moyenne avec les coureurs de classique.

Shara Marche cuisinière au Team SDWorx | © Getty Sport

Shara Marche nutritionniste chez Team SD Worx. Ancienne cycliste professionnelle au sein de la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, l’Australienne Shara Marche a parfaitement réussi sa reconversion. Amatrice de cuisine, et intéressée par la diététique depuis de longues années, c’est naturellement qu’elle s’est dirigée vers l’équipe féminine SD Worx (anciennement Boels Dolmans) en tant que cuisinière, nutritionniste. Elle prépare donc les collations, les repas, les ravitos… au sein des stages et des compétitions.

Arnaud Démare sur le Tour | © Groupama-FDJ

Arnaud Démare sur le Tour avec ambitions. Deux ans après le Picard va revenir sur la Grande Boucle, plutôt que d’aller sur le Tour d’Italie. En 2020 Démare c’est pas moins de 4 étapes et le classement par points sur le Giro ! « Je rêve de reproduire ce qu’on a pu faire sur le Giro, lors du Tour de France 2021. Avec d’excellentes jambes c’est envisageable. », confie t-il. Son programme passera par le Tour de Valence, le Tour de La Provence, Paris-Nice, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Gand-Wevelgem, Milan San Remo et Paris-Roubaix. Go Nono !

La vie belle d'MVDP | © Alpecin Fenix

La vie est belle pour Mathieu Van der Poel. Sous le soleil espagnol le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) a la vie belle. Palmier, regard à l’horizon, à quoi pense-t-il ? Ne vous inquiétez pas, il s’entraîne dur à la vue du prochain Championnat du Monde de cyclo-cross.

Par Maëlle Grossetête