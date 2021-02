Publié le 10/02/2021 15:35

Le feu vert pour Remco Evenepoel, les nouvelles règles de l'UCI, Thibaut Pinot n'est pas prêt à reprendre la compétition, Van Vleuten et Aalerud se challengent.

Evenepoel peut reprendre l'entraînement | © Deceuninck Quick Step

Le feu vert pour Remco Evenepoel. Son équipe a annoncé que Remco Evenepoel avait suffisamment récupéré suite à sa chute sur le dernier Tour du Lombardie, pour pouvoir reprendre l’entraînement sur route. « Je suis très heureux de pouvoir retrouver mon vélo. Pour le moment je dois y aller par étapes et selon l’évolution on pourra planifier mon retour à la compétition », a confié le jeune Belge.

L'humour de Thomas De Gendt sur Twitter | © Capture Twitter

Les nouvelles règles de l’UCI. L’UCI a annoncé de nouvelles règles pour la sécurité des coureurs, qui entreront en vigueur au 1er Avril. La première est l’interdiction de la position « Mohoric », assis sur le cadre en descente. La seconde est la position « Wellens / De Gendt », celle des baroudeurs, avec les avant-bras posés sur le cintre « comme en contre-la-montre ». Ces décisions font sourire plusieurs coureurs, sont-elles justifiées ? adaptées ? Dès le 1er Avril il faudra donc respecter ceci, de l’école de vélo aux courses professionnelles, en passant par les épreuves amateurs.

Pinot souffre encore du dos | © Thibaut Pinot

Thibaut Pinot n’est pas prêt à reprendre la compétition. Gêné par une blessure au dos lors du dernier Tour de France, le Fran comtois n’a toujours pas trouvé la véritable origine du problème. Il était ces dernières semaines à Tenerife en stage et cette douleur l’a de nouveau embêté. « Depuis quelques jours, ce n’est pas terrible. Pour l’instant, je ne suis pas prêt à reprendre la compétition. Je suis arrivé en Espagne pour faire des intensités et je sentais que ça ne suivait pas, que le dos saturait dès que je mettais de la force, de la puissance », confie-t-il. Sa reprise initialement prévue du 19 au 21 Février sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var pourrait donc être décalée.

Van Vleuten à Tenerife avec Movistar | © Van Vleuten

Van Vleuten et Aalerud se challengent. Actuellement en stage à Tennerife, Annemiek Van Vleuten s’entraîne dur avec ses nouvelles coéquipières de la Movistar. « Première séance d’intensités difficiles, avec des efforts à fond », commente-elle. A la fin des exercices, une mesure du taux de lactate. « Plus qu’1h30 pour remonter au sommet du volcan », plaisante-t-elle.

Par Maëlle Grossetête